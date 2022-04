WhatsApp : cette fonctionnalité pourrait plaire à ceux qui utilisent leur compte sur plusieurs appareils

Mais avec l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité, qui, rappelons-le, n’est encore qu’en phase de bêta, il vous sera désormais possible d’utiliser le même compte (et donc le même numéro de téléphone) sur un smartphone et une tablette en même temps. L’interface de WhatsApp devrait alors se voir dotée d’un segment « Enregistrer l'appareil en tant que compagnon », à partir duquel il vous sera possible de lier un device secondaire. À noter que le processus de liaison n’est pour le moment possible qu’à partir d’un scan de QR Code effectué depuis l’appareil principal.