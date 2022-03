WhatsApp : le support multi-appareils sur iOS ce mois-ci, sur Android en avril

Autrefois, pour se connecter à son compte WhatsApp depuis les versions Web, Desktop et Portal, l’utilisateur devait systématiquement scanner un QR code avec son smartphone et garder ce dernier connecté à internet. Cette contrainte s’expliquait par le recours à une clé d'identité stockée sur le téléphone et servant au chiffrement de bout en bout. Une stratégie logiquement inapplicable lorsque le smartphone n’est pas connecté à internet.