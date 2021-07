WhatsApp va fonctionner sur plusieurs appareils et même sans smartphone

On ne sait pas encore quand une version stable sera déployée auprès de tous les utilisateurs, mais il va sans doute falloir se montrer patient. Will Cathcart, qui est à la tête de WhatsApp, indique en effet qu'il reste encore des fonctions à ajouter et les performances à améliorer.

"Nous y travaillons depuis longtemps. Jusqu'à présent, WhatsApp n'était disponible que sur un appareil à la fois. Et le support des versions bureau et web ne fonctionnait qu'en miroir avec votre téléphone - ce qui signifiait que votre téléphone devait être allumé et avoir une connexion Internet active", explique Cathcart.

Avec cette nouvelle mouture, nous aurons enfin accès à WhatsApp depuis une plus grande variété d'appareils sans dépendre d'un mobile.