Les messages autodestructibles "View Once" arrivent enfin sur WhatsApp pour iOS

Contrairement aux messages éphémères, qui s'effacent au bout de sept jours, les médias envoyés par le biais de cette nouvelle fonction « View Once » disparaissent dès la fermeture de l'application, l'expéditeur étant alors averti que son message a été visionné.

Evidemment, rappelons que même si les messages sont voués à n'être visionnés qu'une seule fois, rien n'empêche le destinataire de réaliser une capture d'écran ou d'enregistrer une vidéo pour conserver une trace d'un message autodestructible. Selon Facebook néanmoins : « cette fonctionnalité est un moyen d'encourager des conversations plus authentiques et plus intimes »…