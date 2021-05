WhatsApp : un mode "éphémère" axé sur la confidentialité à venir sur Android et iOS

Le mode éphémère est actuellement en cours de test. Il sera déployé pour tous les utilisateurs sur l'application Android et iOS de WhatsApp via une future mise à jour qui n'est pas encore datée. Il faut parfois attendre de très longs mois avant qu'une fonctionnalité ne sorte de bêta pour arriver sur la version stable de l'appli (ce fut le cas du mode sombre par exemple).

Avec ses conditions d'utilisation qui prévoient le partage de données personnelles avec Facebook et Instagram , WhatsApp a dernièrement perdu la confiance de certains utilisateurs, qui migrent vers d'autres services plus axés sur la vie privée et la confidentialité, comme Telegram et Signal . WhatsApp pourrait en partie se racheter une conduite avec une telle fonctionnalité.