WhatsApp : bientôt des archives sécurisées et des messages éphémères de 24h

WhatsApp serait également entrain de tester un système de messages éphémères plus performant. Récemment, la société a introduit la possibilité d'envoyer des messages pouvant s'effacer automatiquement après sept jours. Plus qu'une option de confidentialité, il s'agit surtout d'une fonctionnalité permettant simplement de faire le ménage et d'alléger les données stockées pour les smartphones à faible capacité.

Cependant, l'équipe pourrait introduire des messages éphémères avec une limite cette fois de 24 heures. Le message ainsi que les photos qu'il contient seraient ainsi effacés. Reste à savoir si ces messages pourront être transférés vers un tiers avec lequel les conversations ne sont pas auto-détruites après 24 heures.

La situation est ici un peu paradoxale puisque pour profiter de ces nouvelles options de sécurité, il faudra accepter les nouvelles CGU avant le 15 mai. Pour rappel, WhatsApp tente de dresser des passerelles avec Facebook en hébergeant les échanges commerciaux sur les serveurs du géant communautaire.