WhatsApp clarifie sa politique de vie privée après la fuite des utilisateurs

Aussi, l'application propriété de Facebook a publié une infographie dans laquelle elle revient sur un certain nombre de points. Cette dernière s'accompagne d'une FAQ détaillée et peut-être plus claire que les seules CGU. WhatsApp explique ainsi que :

WhatsApp et Facebook ne peuvent lire vos messages ou écouter vos appels.

WhatsApp n'enregistre aucun journal des contacts auxquels vous avez envoyé un message texte ou que vous avez appelé.

WhatsApp ne partage pas vos contacts avec Facebook.

WhatsApp ou Facebook ne peuvent pas voir les positions géographiques que vous partagez.

Les groupes WhatsApp restent privés.

Vous pouvez configurer des messages éphémères.

Vous pouvez téléchargez vos données.

En d'autres termes, rien ne change en ce qui concerne les conversations privées entre utilisateurs. Les messages sont toujours chiffrés de bout-en-bout par défaut et aucune donnée supplémentaire n'est partagée avec la maison mère de la messagerie.

En revanche, les changements concernent la manière dont les entreprises qui utilisent WhatsApp en tant qu'outil de relation client sont en mesure de traiter les données. L'équipe explique que ces dernières peuvent désormais exploiter les serveurs de Facebook pour héberger les conversations avec leur base de clients.

« Que vous communiquiez avec une entreprise par téléphone, e-mail ou WhatsApp, celle-ci peut voir ce que vous dites et utiliser ces informations à ses propres fins marketing, qui peuvent comprendre des publicités sur Facebook [...] Si vous choisissez d'interagir avec les boutiques, votre activité d'achat peut être utilisée pour personnaliser votre expérience d'achat et les publicités que vous voyez sur Facebook et Instagram »