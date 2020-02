Des milliers d'invitations à des groupes WhatsApp privés indexés sur Google

WhatsApp en impute la responsabilité à ses utilisateurs

Source : TechRadar

Sur WhatsApp, lorsqu'on crée un groupe de discussion privé, on peut générer un lien d'invitation via la fonction « Inviter à intégrer le groupe via un lien ». Mais il vaut mieux en user avec la plus grande prudence.Car dans certains cas, ces liens peuvent être accessibles à tous. C'est ce qu'a constaté un journaliste allemand sur Twitter , qui a pu aisément trouver un moyen de rejoindre des conversations privées. Pour cela, il suffisait d'entrer la requête « site:chat.whatsapp.com » sur Google et laisser la magie du moteur de recherche opérer...En intégrant un de ces groupes, l'utilisateur ne pouvait heureusement pas consulter l'historique des discussions entre ses membres. En revanche, il était en mesure d'afficher les coordonnées de ces derniers, parfois des personnalités publiques.Alerté par un journaliste, Danny Sullivan, responsable du Search chez Google, n'a rien constaté d'anormal, renvoyant la responsabilité à WhatsApp. «», a-t-il expliqué. De son côté, la messagerie de Facebook a préféré sensibiliser ses utilisateurs, en leur rappelant de ne pas partager les liens d'invitation sur des sites publics.Depuis, la situation a néanmoins évolué, puisque ces liens ne sont plus référencés sur Google. Mais ils restent trouvables sur d'autres moteurs de recherche, tels que Bing.