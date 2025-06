À l'occasion du sommet Cannes Lions dédié aux acteurs de la publicité, WhatsApp a annoncé l'arrivée de nouveaux outils de monétisation pour les créateurs et les entreprises. Et cela se manifestera par de la publicité au sein de l'application mobile, sans doute la plus populaire à travers le monde.

Ces annonces seront toutefois cantonnées à la section Actu, laquelle regroupe les statuts et les chaînes suivies par les utilisateurs, soit environ 1,5 milliard de personnes chaque jour. Aucune bannière n'apparaîtra donc dans le fil des messages, lesquels restent privés et toujours protégés par le chiffrement de bout en bout. Du moins, pas pour l'instant.