Avec iOS 26, Apple va faire le grand ménage ! L'affichage va ainsi être allégé par défaut pour offrir un menu plus lisible et moins encombré, seules les options les plus pertinentes apparaissant immédiatement. Pour accéder à l’ensemble des actions disponibles, il suffira de glisser vers le haut ou d’appuyer sur le bouton « Plus ». Mais n'ayez crainte, le design général restera familier avec les contacts suggérés en haut, suivis des applications compatibles, puis des actions contextuelles.