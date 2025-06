Après avoir introduit, en début d’année, une compatibilité partielle avec les disques externes reconnus comme « non amovibles » par macOS, OneDrive pour macOS prend désormais en charge les vrais supports nomades – SSD portables, clés USB et autres périphériques du quotidien. La synchronisation fonctionne comme sur un disque interne : en cas de débranchement, OneDrive suspend les transferts et affiche une erreur après un court délai de sécurité. Pour reprendre, il suffit de reconnecter le disque et de relancer l’application.