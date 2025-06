Sous ses airs minimalistes, le GEEKOM IT13 2025 Edition cache une configuration haut de gamme capable de rivaliser avec bien des PC de bureau. Son processeur Intel Core i9-13900HK, habituellement réservé aux machines portables premium, délivre une puissance confortable pour jongler entre navigation, retouche photo, montage vidéo ou développement logiciel. Cette performance est servie dans un châssis compact, à peine plus grand qu’un disque dur externe, que l’on peut facilement poser derrière un écran ou glisser dans une sacoche.

Pensé pour une polyvalence maximale, le mini-PC embarque une connectique complète : Thunderbolt 4, HDMI, USB-A et USB-C, Ethernet 2,5 GbE… De quoi brancher simultanément plusieurs écrans, un NAS, des périphériques pro ou du matériel audio. La mémoire vive (jusqu’à 64 Go) et le stockage SSD NVMe sont également évolutifs, ce qui permet à l’utilisateur d’adapter la configuration à ses besoins au fil du temps, sans avoir à changer de machine.

Concrètement, le GEEKOM IT13 s’adresse à un public varié : freelance en télétravail, créatif nomade, gamer occasionnel ou utilisateur à la recherche d’un setup silencieux et peu énergivore. Seuls bémols à noter : l’absence de GPU dédié qui limite les usages très orientés 3D ou gaming intensif, et une ventilation qui peut monter en régime sous charge lourde. Mais à ce niveau de compacité et de prix, le compromis reste maîtrisé. En ce mois de juin 2025, où la flexibilité et la mobilité sont devenues des critères clés pour bien s’équiper, ce mini-PC tombe à point nommé.