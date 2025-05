Le GEEKOM A5 2025 Edition est un Mini PC polyvalent qui s’adresse à celles et ceux qui recherchent un ordinateur compact, performant et adapté à un usage intensif au quotidien. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 7430U (jusqu’à 4,3 GHz), couplé à 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go, une configuration capable de répondre à des besoins variés : bureautique avancée, navigation fluide avec plusieurs onglets ouverts, visioconférence, retouche photo légère ou gestion de logiciels professionnels. Grâce à sa carte graphique intégrée AMD Radeon Graphics, il peut aussi prendre en charge du contenu multimédia en haute définition ou faire tourner des jeux peu gourmands.

Ce mini PC passent à 331€ au lieu de 349€ avec le code clubicA525, chez Amazon ou sur le site officiel de GEEKOM.