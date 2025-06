Le GEEKOM IT12 revient dans une version 2025 qui muscle encore sa fiche technique sans toucher à son format ultra-compact. Sous son petit capot, on retrouve un processeur de dernière génération, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, le tout accompagné d’une connectique complète taillée pour la productivité. Ce mini PC s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux utilisateurs exigeants en quête d’un setup discret, silencieux et performant.

Bonne nouvelle : il bénéficie en ce moment d’une baisse de prix de 210 euros, avec une remise supplémentaire de 5 % grâce au code CLUBICIT12. L’offre est disponible à la fois sur le site officiel de GEEKOM et chez Amazon, pour un prix final bien plus accessible que ce que laisse deviner sa fiche technique.