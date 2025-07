L’autre force du GEEKOM A6 réside dans sa configuration matérielle. Avec 32 Go de RAM DDR5 en double canal à 4800 MT/s, il assure une fluidité totale même dans les tâches les plus exigeantes. Le multitâche est parfaitement géré : vous pouvez monter une vidéo sous Premiere Pro tout en gérant vos mails, exporter un projet 3D tout en écoutant de la musique sans observer le moindre ralentissement. Cette mémoire rapide améliore aussi les performances en jeu et optimise les temps de chargement dans les applications professionnelles.

Côté stockage, on retrouve un SSD NVMe PCIe Gen4 de 1 To, qui combine espace généreux et débits ultra rapides. Il peut stocker l’équivalent de 200 000 photos, 42 000 morceaux audio en qualité CD, ou 200 heures de vidéo Full HD, ce qui en fait un espace parfaitement adapté aux créateurs de contenu ou aux utilisateurs professionnels. Il est aussi possible d’augmenter cette capacité grâce à un second port M.2 libre.