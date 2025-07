Le NiPoGi Mini PC Alder Lake N95 est une solution informatique compacte qui ne sacrifie pas la performance. Équipé d'un processeur Intel Alder Lake N95, ce mini PC offre une puissance de calcul suffisante pour gérer des tâches quotidiennes telles que la navigation sur Internet, le streaming vidéo en haute définition, et même des applications bureautiques plus exigeantes. Avec 8 Go de RAM DDR4, il assure une fluidité d'exécution et une capacité multitâche efficace, permettant de passer d'une application à l'autre sans ralentissement notable. Le stockage SSD M.2 de 256 Go garantit des temps de démarrage rapides et un accès rapide aux fichiers, ce qui est essentiel pour une utilisation fluide et réactive.