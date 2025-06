L'année dernière, une très grande partie de la WWDC était placée sous le signe de l'IA avec l'introduction d'Apple Intelligence. Un an plus tard, la firme de Cupertino n'a dédié que cinq petites minutes à ses fonctionnalités IA. Un écart considérable qui semble somme toute logique, Apple n'ayant toujours pas déployé la partie la plus intéressante de son dispositif : Siri.