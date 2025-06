Pour combler son retard, Mark Zuckerberg ne lésine pas sur les moyens. Il est en train de constituer une nouvelle équipe d'une cinquantaine d'experts, surnommée en interne le « superintelligence group ». Le patron de Meta s'investit personnellement dans cette mission, allant jusqu'à organiser des dîners et des rencontres dans ses résidences de Palo Alto et du lac Tahoe pour convaincre les plus grands noms du secteur de le rejoindre.

Ces invitations s'accompagnent de propositions financières hors normes. Selon plusieurs sources, Meta proposerait des salaires et des avantages se chiffrant entre sept et neuf chiffres, soit de plusieurs millions à potentiellement des centaines de millions de dollars. L'objectif est clair : débaucher les meilleurs chercheurs en IA, y compris ceux travaillant pour des concurrents directs comme Google et OpenAI.