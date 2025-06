Le Mova 600 utilise un système de navigation LiDAR 3D UltraView, permettant de cartographier le jardin avec précision et d’optimiser les trajets de tonte. Cette technologie élimine le besoin d’installer des câbles périphériques, simplifiant ainsi la mise en place du robot. Grâce à cette cartographie avancée, le robot peut éviter les obstacles et adapter sa trajectoire en temps réel, assurant une couverture complète de la pelouse.

En complément, le Mova 600 est équipé d’un capteur de pluie. Lorsqu’il détecte des conditions humides, il interrompt automatiquement la tonte et retourne à sa base, préservant ainsi la qualité de la coupe et évitant d’endommager le gazon mouillé. Cette fonctionnalité contribue à maintenir une pelouse en bon état, même en cas de météo changeante.

L’application mobile dédiée permet de contrôler et de programmer le robot à distance. Les utilisateurs peuvent définir des zones de tonte spécifiques, ajuster la hauteur de coupe entre 2 et 6 cm, et planifier des horaires de fonctionnement adaptés à leurs besoins. Cette flexibilité offre une personnalisation complète de l’entretien du jardin.