Si vous pensiez que le design du Mova 600 était une sorte de Dreame A1 en moins bien, détrompez-vous : alors que la version haut de gamme est compliquée à transporter, le Mova 600 possède une large et solide poignée de transport à l’arrière ! Le design rappelle une fois encore les codes de l'automobile, avec de fausses prises d'air latérales et un "spoiler" carbone. On remarque que les plastiques semblent épais et, entre la finition mate et les petites touches de texture (un motif nid d'abeille en plus de l'imitation carbone), ce Mova 600 ne fait pas du tout bas de gamme à première vue et dégage plutôt une impression de robustesse, là où son grand frère inspirait plutôt un côté précieux pas forcément idéal au jardin.

À noter : la Mova 1000 est proposée pour 200€ de plus que la Mova 600. Vous vous attendez probablement à ce que la version plus chère, vendue pour 1000 m² (au lieu de… 600 m² pour la Mova 600, vous l’avez deviné !) ne diffère que par une batterie plus grosse, et bien ce n’est pas du tout le choix de Mova : les batteries des deux engins sont les mêmes, c’est le chargeur qui diffère puisque le 1000 propose une charge complète en 45 minutes au lieu des 90 minutes de la version d’entrée de gamme.

Au final, on a beaucoup de la grande Dreame A1 pour moins de 1000€, voire moins de 900€ lors des promotions.