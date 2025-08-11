Un log (historique) affiche clairement chaque session d'arrosage réalisée, le temps écoulé et la quantité d'eau employée. Vous pouvez activer la détection météo locale pour laisser l'IrriSense prendre la main sur la programmation et annuler toute session si des précipitations sont à prévoir. En cas d'absence de connexion Wi-Fi, l'application vous invite à vous rapprocher du système en Bluetooth pour un ajustement automatique des réglages. Le détecteur intégré de précipitations garantit une gestion encore plus précise de votre consommation.

Robuste et fiable, avec quelques améliorations possibles

L’IrriSense affiche une fabrication solide avec ses dimensions généreuses (22,3 x 26,8 x 58,2 cm), son châssis composite résistant aux UV, à la chaleur, et bien sûr à l'eau (IPX6). Son poids de 4,8 kg lui assure une bonne stabilité, renforcée par quatre chevilles de fixation. Compte tenu de notre pression d'eau inférieure à 15 PSI (1 bar), les piquets fournis nous semblent légèrement superflus, mais peuvent ralentir une potentielle tentative de vol nocturne. Comme tout système hors-sol, il faudra néanmoins penser à entrer l'arroseur dès les premières gelées, sans toutefois se prendre la tête à devoir vidanger une partie de son installation et à retirer certaines pièces sensibles au gel et à l'humidité hivernale comme les électrovannes et le programmeur.