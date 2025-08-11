L'arrosage automatique est incontournable dans les jardins soignés, mais il s'accompagne souvent de contraintes : installation complexe, forte consommation d'eau ou efficacité mitigée. Pour pallier ces défauts, Aiper lance cet été l'IrriSense avec une promesse claire : remplacer avantageusement les arroseurs classiques par une solution connectée, autonome et relativement économique.
- Simplicité d'utilisation et d'installation
- Précision de l'arrosage
- Adaptation fine à la météo ambiante
- Suivi et maîtrise de la consommation d'eau
- Application améliorable
- Compatibilité Alexa ou Google Home
- Le fil électrique à la patte
- Boîtier massif
Installation rapide : un arrosage simplifié
L'un des atouts majeurs de l'Aiper IrriSense est sa facilité d'installation. Pas besoin de tranchée, aucun outil spécifique requis, ni de réglage fastidieux des électrovannes : en à peine quelques minutes, votre système d'arrosage intelligent est prêt. Il suffit de le raccorder à un tuyau standard (raccord rapide fourni, compatible avec tuyaux de 19 mm - 3/4 - ou 12,7 mm - 1/2 -) et de le fixer au sol avec les quatre piquets inclus. Un repère supplémentaire, fixé au sol, permet de retrouver facilement l’emplacement après l'hivernage de l'appareil.
Une fois l'IrriSense relié à une prise électrique via son alimentation étanche, la configuration s’effectue par l'application mobile (Android et iOS). L’appairage Bluetooth est rapide (deux secondes sur l'unique bouton entouré d'une LED). Vous pouvez ensuite dessiner la zone d’arrosage directement sur votre smartphone.
Deux points pourraient être améliorés par Aiper : la mise à jour obligatoire du firmware à la première utilisation, qui dure une bonne dizaine de minutes et la délimitation initiale de la pelouse depuis une vue satellite, pas forcément pratique pour les petits jardins qui apparaissent comme un timbre-poste sur la carte.
La carte satellite est vraiment trop petite pour pouvoir tracer rapidement la zone à arroser. La configuration manuelle est bien plus simple à utiliser.
Heureusement, il est possible de configurer facilement votre zone d'arrosage manuellement, via une croix directionnelle, en seulement quelques minutes. Attention toutefois à tracer le contour de la zone sans croiser votre tracé sous peine de galérer avec les outils d'édition.
Efficacité et automatisation : difficile de faire mieux et plus simple
Une fois installé, l'IrriSense couvre efficacement jusqu’à 445 m², pulvérisant l’eau à 360° sur une largeur de 12 mètres. Notre pelouse d’essai n'est certes pas aussi grande, mais nous confirmons la facilité et la précision du dispositif. L'arrosage est parfaitement homogène, sans flaques ni zones sèches ni bordures mal couvertes, rappelant celui d'un système professionnel. Autre avantage comparé aux sprinklers classiques : vous pouvez effectuer les ajustements nécessaires tout en restant au sec avec votre téléphone à la main.
Lors des sessions d'arrosage, l'IrriSense procède méthodiquement, débutant par un balayage des bords de pelouse avant de réduire progressivement le jet vers le centre. Seul point améliorable : le débit du jet au pied de l’appareil s'avère trop dense et pas assez diffus à notre goût (ou sinon, il faut prévoir d'éloigner d'un petit mètre l'appareil de la zone d'arrosage). Un détail face aux qualités globales du produit.
Côté "intelligence", l'IrriSense adapte finement l'arrosage en fonction des prévisions météo locales. La programmation est très simple : vous choisissez une limite hebdomadaire de consommation d'eau (13 à 51 minutes, via quatre modes prédéfinis), les jours et heures d'arrosage (deux créneaux possibles par jour) pour aider l’algorithme à mieux gérer les apports d'eau naturels. Le mode de refroidissement permet également d'activer rapidement l'arrosage en période chaude, au grand plaisir des enfants et des végétaux. Le mode manuel est bien entendu de la partie et est même accompagné d'une fonction pour choisir la quantité exacte d'eau à répandre sur votre pelouse (3, 6 ou 13 mm).
Un log (historique) affiche clairement chaque session d'arrosage réalisée, le temps écoulé et la quantité d'eau employée. Vous pouvez activer la détection météo locale pour laisser l'IrriSense prendre la main sur la programmation et annuler toute session si des précipitations sont à prévoir. En cas d'absence de connexion Wi-Fi, l'application vous invite à vous rapprocher du système en Bluetooth pour un ajustement automatique des réglages. Le détecteur intégré de précipitations garantit une gestion encore plus précise de votre consommation.
Robuste et fiable, avec quelques améliorations possibles
L’IrriSense affiche une fabrication solide avec ses dimensions généreuses (22,3 x 26,8 x 58,2 cm), son châssis composite résistant aux UV, à la chaleur, et bien sûr à l'eau (IPX6). Son poids de 4,8 kg lui assure une bonne stabilité, renforcée par quatre chevilles de fixation. Compte tenu de notre pression d'eau inférieure à 15 PSI (1 bar), les piquets fournis nous semblent légèrement superflus, mais peuvent ralentir une potentielle tentative de vol nocturne. Comme tout système hors-sol, il faudra néanmoins penser à entrer l'arroseur dès les premières gelées, sans toutefois se prendre la tête à devoir vidanger une partie de son installation et à retirer certaines pièces sensibles au gel et à l'humidité hivernale comme les électrovannes et le programmeur.
Difficile de faire plus simple niveau programmation de l'arrosage. En cas de pluie ou de prévision de pluie, le programme sera automatiquement annulé ou tronqué en longueur.
Quelques points d'amélioration sont à signaler. Le câble d’alimentation (10 mètres, hors câbles du bloc d'alimentation) pourrait s'avérer insuffisant en longueur selon la disposition du jardin, notamment l'éloignement du gazon des premières prises électriques extérieures. On regrette aussi l'absence de batterie pour pouvoir positionner le produit à un endroit du jardin où l'électricité n'arrive pas.
À gauche, l'écran d'accueil de l'appli nous rappelle qu'Aiper est avant tout un fabricant de robots de piscine (My pool, menu pour nommer et dessiner sa piscine).
De même, l'absence de connexion 4G ou 5G restreint l'accès à distance lorsque le Wi-Fi (uniquement 2,4 GHz) ne couvre pas entièrement le jardin. Le Bluetooth prend alors le relais, ce qui constitue une limitation mineure si vous souhaitez contrôler votre système de loin. Idem l'absence de module de téléphonie empêche la possibilité de verrouiller à distance l'appareil (ou de le retrouver) en cas de vol. Enfin, une compatibilité Alexa ou Google Home aurait permis une meilleure intégration domotique. La cartographie initiale gagnerait aussi à être simplifiée pour les jardins aux formes complexes.
Verdict : un investissement intelligent pour votre jardin
Après deux bonnes semaines de tests intensifs, l’Aiper IrriSense remplit selon nous toutes ses promesses : une installation facile et un arrosage très précis. Si des améliorations peuvent être apportées à l'application et à l'intégration domotique, elles ne diminuent en rien ses performances réelles.
L'IrriSense est idéal pour les propriétaires de jardins moyens à grands souhaitant automatiser l'arrosage sans investir dans des systèmes enterrés coûteux et compliqués. Les amateurs de domotique apprécieront son suivi précis de la consommation d'eau et les plus économes n'auront plus de suées à l'ouverture de leur facture mensuelle de fournisseur d'eau.
Enfin, l'IrriSense est suffisamment performant pour un usage professionnel (gîtes, terrains de sport) avec la possibilité d’utiliser plusieurs appareils ensemble. Face aux arroseurs classiques coûteux ou manuels imprécis, l’IrriSense se révèle être une solution pertinente, équilibrée entre confort, efficacité et économie. Une vraie bonne idée pour moderniser votre jardin sans prise de tête.
