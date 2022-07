Test Octavio Stream (2022) : est-ce le produit ultime pour connecter vos vieilles enceintes ?

Le Stream possède un côté particulièrement spartiate, très principalement par manque de place. Extérieurement, on ne retrouve qu’une unique prise USB-C et une sortie ligne en jack 3,5 mm. Mais cette nouvelle version du Stream affiche, à l’instar d’un Macbook Air, une certaine modularité via le câblage. L’appareil est par exemple livré avec un câble particulier, contenant de l’USB-A (pour l’alimentation) et un port RJ45 d’un côté, une prise USB-C de l’autre. Il est ainsi possible de connecter le modèle en Ethernet et l’alimenter via une seule entrée. De même, la prise jack 3,5 mm intègre également une prise optique type Toslink (sortie numérique), ce qui permet un branchement sur des cartes son ou tout appareil intégrant ce type d’entrée (les barres de son et enceintes actives par exemple). Ce type de sortie jack était très courant sur les Macbook Pro à une certaine époque.