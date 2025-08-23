Fini les câbles en façade ! La Tapo C660 Kit est une caméra extérieure 4K UHD motorisée, livrée avec un panneau solaire, qui s’installe en quelques minutes. Couverture 360°, détection IA (personnes, animaux, véhicules) et stockage sur carte microSD ou cloud complètent l'ensemble. Hormis quelques menus défauts, elle coche presque toutes les cases pour sécuriser jardin, terrasse ou petit commerce.
- Facilité de la mise en route
- Qualité de la captation et de la détection de jour comme de nuit
- Application efficace et simple
- Autonomie de chameau
- Possibilité de déporter le panneau solaire
- Haut-parleur un peu faiblard
- Dimensions du tout
- Sensibilité détection IR selon environnement
- Guide de démarrage rapide en anglais
- Cloud payant et pas donné
Présentation et installation
La caméra extérieure C660 Kit a la particularité d'être livrée avec un panneau solaire qui lui permet de s'affranchir de tout câble d'alimentation (uniquement un USB Type-C entre la caméra et le panneau) ou de toute manipulation pour devoir changer une batterie ou des piles. Cette caméra adopte un format pan and tilt (PTZ) monté sur un bras plastique qu’il suffit de cheviller au mur.
Le panneau solaire s'installe ensuite au-dessus de la caméra sur un bras articulé. Si vous optez pour une fixation sous un plafond, dans le cas d'un auvent par exemple, vous pourrez toutefois déporter le support du panneau solaire. Une rallonge USB-C de 3,66 mètres est d'ailleurs fournie pour relier les deux parties. L'ensemble caméra + panneau solaire est relativement volumineux, comptez un espace de 20 cm de profondeur, de 32 cm de hauteur et 17 cm de largeur pour caser la C660 Kit. Elle aura le mérite d'être repérable rapidement par les visiteurs indésirables.
La boîte de la caméra TP-Link Tapo C660 Kit. ©Nicolas Guyot pour Clubic
À l'intérieur de la boîte, tout est précieusement emballé et le fabricant livre tout le nécessaire pour un montage rapide ; il vous faudra simplement une perceuse pour ancrer solidement le support à un mur, une poutre en bois ou à un plafond. On reprochera juste au guide de démarrage rapide de faire l'impasse sur la langue de Molière. Heureusement, l'appli Tapo et le site du fabricant regorgent de supports en Français pour vous aider.
Le bloc optique loge quatre LED infrarouges ayant une portée de 14,9 mètres selon le fabricant, deux projecteurs blancs, un micro et un haut-parleur. L’ensemble résiste aux intempéries (IP65) et fonctionne de –20°C à 45°C. Deux moteurs assurent une rotation horizontale de 326° et une inclinaison de 45°, ce qui autorise une couverture optique panoramique de 360° et de 90° à la verticale.
Le tout est pilotable depuis l’application Tapo, soit en manuel, soit en définissant des points de surveillance prédéfinis, soit en mode 100% automatique. Outre le connecteur d'alimentation USB-C qui servira à relier la caméra au panneau solaire et/ou à la recharger avec un adaptateur idoine, on retrouve bien caché au bas de la bulle derrière une petite trappe - pas indiquée dans le guide de démarrage rapide - un lecteur de cartes mémoire microSD (512 Go max.) ainsi que le bouton d'alimentation et celui pour réinitialiser l'appareil.
Le Wi-Fi a/b/g/n est également de la partie compatible avec les bandes de fréquence de 2,4 et 5 GHz. Il va de soi que nous avons opté d'enregistrer cette caméra sur notre réseau IoT en 2,4 GHz, la portée étant un peu plus adaptée à ce genre d'appareil fixé à l'extérieur de la maison (parfois derrière un mur épais) et pas forcément à proximité de la box Internet ou du routeur Wi-Fi du domicile.
L'installation n'a rien de très compliqué, et ne nécessite pas de connaissances techniques spécifiques à part de bons outils pour fixer la C660 à un mur. Des gabarits sont fournis et facilitent la fixation de l'ensemble avec 5 chevilles et vis.
L'application Tapo
Mais avant d'accrocher cette caméra à un de vos murs extérieurs, nous vous conseillons tout d'abord de la recharger et de procéder à la mise en route logicielle qui passe par l’app Tapo (compatible iOS et Android), et la création d’un compte utilisateur. Passé l'enregistrement depuis votre réseau domestique, il ne faudra pas oublier de démarrer la caméra en ouvrant la petite trappe cachée dans la partie inférieure de la bulle et en laissant le doigt posé au minimum trois secondes sur le bouton on/off.
Une fois la C660 éveillée, vous pouvez commencer l'appairage de cette dernière avec l'appli Tapo. Pensez à activer le Bluetooth de votre smartphone, la manipulation ne prend pas plus que quelques secondes. Un excellent tutoriel vidéo est d'ailleurs disponible sur le site de la marque. Automatiquement l'application vous fera signe si une mise à jour de micrologiciel est nécessaire, ce qui était nécessaire dans notre cas. Signalons que, dans le cadre de notre test, nous avons fixé notre caméra dans un emplacement facile d'accès, à savoir la ferronnerie du garde-corps d'une fenêtre situé au premier étage.
Sur l'appli, l’écran d’accueil affiche les appareils Tapo en votre possession. Cliquez sur votre nouvelle caméra pour accéder à l'interface de contrôle de cette dernière. Une fois sur l'écran de la caméra, vous avez accès à la vidéo live avec prise de son activée. Vous pouvez aussi accéder à de nombreux raccourcis, dont un pour parler au travers de la caméra, déclencher l’alarme ou prendre une photo.
On pourra juste faire ce petit reproche à l'appli, le pad virtuel pour orienter la caméra n'est pas directement accessible ; il faudra mettre la captation en plein écran pour accéder à une croix directionnelle pour contrôler la caméra ou aller directement dans le raccourci Panoramique & Inclinaison. Les enregistrements sont accessibles dans une zone dédiée Lecture et téléchargement qui représente le tiers inférieur de l'interface de contrôle de la caméra. Difficile donc de passer à côté. Une fois dans cette section, vous aurez une frise chronologique des notifications avec deux onglets qui ont leur importance : stockage cloud (vous avez une période d'essai gratuite d'un mois sans avoir à renseigner le moindre moyen de paiement, ce qui est appréciable) et carte mémoire.
Bien assisté par l'appli mobile Tapo, l'installation de la caméra C660 ne prend qu'une petite poignée de minutes et, surtout, ne pose aucune difficulté. ©Nicolas Guyot pour Clubic
En gros, vous consultez de la même façon vos notifications qu'elles soient stockées sur les serveurs de TP-Link ou en local sur la microSD insérée dans la caméra. Seule différence : en fonctionnement sur carte mémoire, la notification n'affichera plus la vignette de la captation.
La possibilité de télécharger vos vidéos est aussi un vrai plus. Notons aussi que vous pouvez filtrer les vidéos par détection de mouvement, de personne, de véhicule ou d'animaux domestiques. Toutes les vidéos stockées dans l'appli ont bien fait l'objet d'une notification en temps réel sur mon smartphone. Les paramètres - sensibilité, zones, LED, sirène, stockage - sont bien rangés et facilement appréhendables.
La qualité d’image et du son
Le capteur 8 mégapixels délivre un flux 4K (3 840 points par 2 160). En plein jour, couleur et piqué convainquent : un visage familier se reconnaît sans peine à huit-dix mètres (un peu moins à l'infrarouge). Quand le temps se couvre, l'ouverture à f/1,6 fait amplement le job et à faible luminosité, l'infrarouge prend naturellement le relai. Le zoom 18X est précis comme le prouvent nos captures d'écran. Une fois la nuit tombée, l’infrarouge offre une image très exploitable ; à un tel point que je n'ai pas eu le besoin au début d'utiliser les deux projecteurs intégrés. Une fois activés, dès qu’un mouvement est détecté, ceux-ci s’activent pour activer la captation de nuit en couleur.
Attention à ne pas coller cette caméra trop près d'un mur réfléchissant, ce dernier pourrait nuire au bon fonctionnement de la détection IR. Nous avons fait les frais d'un rebord de fenêtre peint en blanc qui bloquait la détection de petits gabarits la nuit (moins d'un mètre soixante et de 50 kg). Bon point pour le mode de réglage de la visualisation infrarouge qui permet de régler les LED en fonction de la distance à couvrir (à proximité, moyen et loin).
Même numérique, le zoom 18x fait le job pour surveiller une terrasse ou un petit jardin. Si vous habitez un manoir ou un château, prévoyez quelques caméras de plus. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Bien que la fiche technique affiche une fréquence d'images par seconde de 15 fps, notons la présence d'une fonction pour basculer à 20 fps qui fluidifie nettement la captation. Alors, oui, ça bouffe de la batterie, mais l'autre très bonne nouvelle, c'est que bien exposé, le panneau solaire maintiendra parfaitement la batterie de l'appareil chargé (10 000 mAh, de quoi survivre aux mauvais jours d'hiver). Exposée sud, notre caméra de test est passée de 50% d'autonomie à 100% en moins de trois journées parisiennes partiellement couvertes.
Bon point aussi pour l'étanchéité tant qu'on n'y est, la caméra a parfaitement résisté aux pluies orageuses du début de mois de juin. Mais revenons à nos moutons électriques, le panneau solaire de la caméra bien orienté, vous pourrez activer toutes les fonctions de cette dernière sans avoir à vous soucier de son autonomie et cela peu importe le passage ou l'activité dans votre jardin/terrasse.
L'appli Tapo est super simple à utiliser. À gauche l'écran principal. Au milieu le contrôle et la programmation de l'orientation de la caméra. À droite, les vidéos captées suite à une détection de mouvement. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Côté audio, bien que le microphone a tendance à un peu monter dans les aigus, la qualité restituée est très honorable. Et même s'il y a un décalage de quelques millisecondes (en étant sur le même réseau que la caméra, je précise), on peut correctement tenir une conversation avec un interlocuteur à l'extérieur via cette caméra. On lui reprochera un léger manque de puissance côté haut-parleur même si ce dernier restitue des voix claires.
La détection et les fonctions supplémentaires
L’IA embarquée encadre instantanément toute silhouette et envoie une notification quasi simultanée sur votre smartphone via l'appli Tapo. La réactivité impressionne. La sensibilité est réglable ; le mode par défaut est nickel et évite tout déclenchement intempestif. La reconnaissance des animaux est aussi pratique et évite les notifications quand nos compagnons sur pattes sont dans le jardin.
On peut programmer l’illumination des projecteurs et de la sirène (60 dB environ) lors d’une alerte. Cette dernière est assez puissante, certes pour ne pas faire fuir un intrus déterminé, mais au moins pour vous alerter en pleine nuit, vous et vos voisins. Signalons la présence d'un mode patrouille qui pointe automatiquement certains points, très facile à mettre en place, mais aussi d'un mode suivi IA à "360°" (argument marketing si la caméra est fixée sur un mur). La captation 24/7 a été ajoutée lors de notre test et pourra intéresser les petites entreprises et commerces.
Le système de notification avec vignettes est top, mais est malheureusement inclus à l'offre de stockage cloud Tapo Care. Sans cet abonnement, vous aurez droit à des notifications sans photo. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Tous ces réglages sont enfantins et ne nécessitent pas d'avoir des compétences d'administrateur réseau ou de spécialiste de la vidéosurveillance. Un seul point à savoir si vous décidez de jouer avec les angles de vue : la caméra ne reprend pas automatiquement la position que vous aviez sélectionnée avant de faire vos essais, mais la dernière au moment de quitter le menu dédié. Pour les têtes en l'air comme moi, cette fonction serait bien pratique.
Rappelons aussi qu'il est interdit de filmer la voie publique ni vos voisins. L'outil est assez puissant pour que vous vous transformiez en puissant stalker. Heureusement, une fonction de l'appli permet de flouter certaines zones captées. Lorsque vous n'êtes pas chez vous, la caméra propose un mode dégradé pour pouvoir accéder à l'image quand le réseau téléphonique manque. Sous couverture 4G et 5G, c'est inutile, sauf si votre domicile est en bout de ligne ADSL.
La caméra Tapo C660 est redoutable pour détecter les allées et venues dans votre propriété. Une fois activée, la fonction IA permet de zoomer intelligemment ou de détecter personnes, animaux et véhicules. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Signalons que l'option cloud payant Tapo Care (stockage de 30 jours d'historique dans le cloud, notifications avec captures instantanées, détection intelligente, etc.) est facturée 3,99€ par mois si vous possédez jusqu'à cinq caméras de la marque (11,99€/mois si plus). À ce prix-là (prix du produit compris), je ne peux que vous conseiller d'acquérir une carte mémoire microSD qui sera très vite amortie.
De même, si vous avez d'autres produits Tapo, signalons que vous pourrez concevoir des scénarios pour activer automatiquement certains appareils ou éclairage lorsque la caméra détecte votre retour (ou une simple présence sur votre terrain), mais aussi tout éteindre automatiquement lorsque vous sortez de chez vous. Bien entendu, la C660 se pilote aussi via Google Home ou Amazon Alexa pour afficher le direct sur un écran Nest Hub ou Echo Show.
TP-Link Tapo C660 Kit, l’avis de Clubic
Robuste, facile à installer, 100% autonome avec son panneau solaire, redoutablement réactive et précise, la caméra C660 est un must have pour qui souhaite surveiller l'extérieur de son domicile ou de sa résidence secondaire, et plus précisément un jardin, une terrasse ou une annexe comme un garage. Elle pourra aussi satisfaire amplement les petits commerçants et entrepreneurs à la recherche d'une solution sans prise de tête pour surveiller l'extérieur de leur local ou un éventuel stock en plein air.
Et s'il fallait chercher des poux aux concepteurs de cette excellente caméra, je serais beaucoup moins prolixe. Outre des dimensions un peu volumineuses (pour une caméra de surveillance), un guide de démarrage rapide en anglais uniquement (dans la version fournie), une détection IR sensible aux surfaces réfléchissantes et un haut-parleur qui manque un peu de patate, ce produit n'a pas beaucoup de défauts.
Certes, la qualité des capteurs, de son appli et de son panneau solaire ne pourra pas empêcher un intrus très motivé de rentrer chez vous, mais vous l'aurez clairement pris en flagrant délit... et en 4K. Il ne manque plus que le HDR et le Dolby Atmos pour organiser une séance de ciné au commissariat ou à la gendarmerie...
Fiche technique TP-Link Tapo C660 Kit
|Type de caméra
|Motorisée
|Utilisation
|Extérieur
|Angle de vue horizontale
|113°
|Angle de vue verticale
|59°
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Non
|Nombre de caméras
|1
|Type de caméra
|Motorisée
|Utilisation
|Extérieur
|Objectif
|3,17 mm ; f/1,65
|Capteur
|1/2.7”
|Angle de vue horizontale
|113°
|Angle de vue verticale
|59°
|Couverture horizontale motorisée
|326°
|Couverture verticale motorisée
|45°
|Température de fonctionnement
|-20℃ à 45℃
|Humidité de fonctionnement
|10% à 90%
|Alimentation
|Batterie
|Capacité batterie
|10000 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Alimentation électrique par câble Ethernet (POE)
|Non
|Définition streaming vidéo
|4K (3840 × 2160 pixels)
|Fréquence d'images
|15 fps (possibilité de monter à 20 fps)
|Zones de masquage
|Oui
|Mode nuit
|Oui (en couleur)
|Portée capteur infrarouge
|14.9m
|Alarme
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Non
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa
|Carte mémoire compatible
|Carte MicroSD
|Wi-Fi
|Oui
|Ethernet
|Non
|Bluetooth
|Non
|Zigbee
|Non
|Réseau cellulaire
|Non
|Hauteur
|32cm
|Largeur
|17cm
|Profondeur
|20cm
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Indicateur LED
|Oui
