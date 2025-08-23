En gros, vous consultez de la même façon vos notifications qu'elles soient stockées sur les serveurs de TP-Link ou en local sur la microSD insérée dans la caméra. Seule différence : en fonctionnement sur carte mémoire, la notification n'affichera plus la vignette de la captation.

La possibilité de télécharger vos vidéos est aussi un vrai plus. Notons aussi que vous pouvez filtrer les vidéos par détection de mouvement, de personne, de véhicule ou d'animaux domestiques. Toutes les vidéos stockées dans l'appli ont bien fait l'objet d'une notification en temps réel sur mon smartphone. Les paramètres - sensibilité, zones, LED, sirène, stockage - sont bien rangés et facilement appréhendables.

La qualité d’image et du son

Le capteur 8 mégapixels délivre un flux 4K (3 840 points par 2 160). En plein jour, couleur et piqué convainquent : un visage familier se reconnaît sans peine à huit-dix mètres (un peu moins à l'infrarouge). Quand le temps se couvre, l'ouverture à f/1,6 fait amplement le job et à faible luminosité, l'infrarouge prend naturellement le relai. Le zoom 18X est précis comme le prouvent nos captures d'écran. Une fois la nuit tombée, l’infrarouge offre une image très exploitable ; à un tel point que je n'ai pas eu le besoin au début d'utiliser les deux projecteurs intégrés. Une fois activés, dès qu’un mouvement est détecté, ceux-ci s’activent pour activer la captation de nuit en couleur.

Attention à ne pas coller cette caméra trop près d'un mur réfléchissant, ce dernier pourrait nuire au bon fonctionnement de la détection IR. Nous avons fait les frais d'un rebord de fenêtre peint en blanc qui bloquait la détection de petits gabarits la nuit (moins d'un mètre soixante et de 50 kg). Bon point pour le mode de réglage de la visualisation infrarouge qui permet de régler les LED en fonction de la distance à couvrir (à proximité, moyen et loin).