Alors que la gamme de caméras eufy est assez étendue, j’attendais le prochain vrai bond en avant de la marque. Avec la SoloCam E42, eufy ne se contente pas d’améliorer sa formule : elle passe un cap. Résolution 4K, suivi intelligent, projecteur dissuasif, autonomie solaire et stockage local sans abonnement.
J’ai donc testé le kit double caméra pour voir si cette promesse de « sécurité haut de gamme, sans contrainte » tenait la route. Spoiler : il y a du bon, parfois même du très bon, et quelques petits points à surveiller.
- Image 4K de qualité
- Détection IA performante
- Dissuasion lumineuse et sonore efficace
- Pas d'abonnement, stockage local
- App claire, écosystème mature
- Mode filaire : : enregistrement 24/7
- Zoom purement numérique
- Câble d'alimentation pour le mode filaire non inclus
Ce que revendique eufy :
Selon la fiche technique, c’est un condensé de tout le savoir-faire de la marque :
- Véritable 4K UHD, capable d’identifier visages et plaques d’immatriculation jusqu’à 10 m
- IA embarquée pour détecter personnes et véhicules
- Pan/Tilt motorisé pour couvrir 360°
- Projecteur LED + sirène pour la dissuasion active
- Alimentation solaire “SolarPlus 2.0”, promettant un jour d’autonomie pour deux heures d’ensoleillement
- Aucun abonnement obligatoire, grâce au stockage local (microSD ou HomeBase S380 avec 16 Go de stockage intégré, extensible via un disque dur/SSD jusqu’à 16 To)
- Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit
Bref : sur le papier, c’est une caméra qui vise clairement le segment premium sans passer par le cloud.
Installation et prise en main
Les habitués de la marque seront en terrain connu. L’installation reste rapide, intuitive, et surtout très rapide.
Déballage et contenu
Deux caméras E42, une HomeBase S380 (16 Go embarqués), visserie complète, supports muraux, panneaux solaires – rien ne manque. Le tout inspire la solidité et reste dans la ligne sobre d’eufy.
Installation
Montage simple (mur, poteau, façade). L’application eufy Security détecte immédiatement les caméras ; l’appairage Wi-Fi et la mise à jour du firmware prennent moins de 10 minutes. Le calibrage du Pan/Tilt est assisté ; on peut ensuite tracer ses zones d’activité, ajuster la sensibilité, et tout est prêt.
Solaire et orientation
Petit conseil : soignez l’exposition ! L’efficacité du panneau solaire dépend réellement de son orientation. Sur une façade plein sud, je n’ai jamais vu la batterie descendre sous 90 %. Sur un mur ombragé l’après-midi, la recharge est nettement moins efficace. Rein d’illogique à cela, mais il faudra tenter d’optimiser le placement afin de profiter au mieux du produit.
Qualité d’image et performances
En journée, l’image 4K est impressionnante : piqué fin, rendu des couleurs largement suffisant pour une caméra de sécurité, contraste équilibré. Les visages et plaques d’immatriculation sont parfaitement identifiables jusqu’à une dizaine de mètres dans de bonnes conditions, comme l'indique la marque. Sur un portail ou une allée, la différence avec une 2K est nette : il n'y a pas cette sensation de flou dès que l'on zoome.
De nuit, l’éclairage intégré (projecteur blanc + stroboscope rouge/bleu) fait la différence. La vision nocturne reste claire et détaillée ; les silhouettes sont bien détachées et la transition entre infrarouge et lumière visible est fluide. Dans une zone peu éclairée, le rendu reste largement exploitable.
Le zoom numérique (jusqu’à x8) est honnête sur les premiers paliers et pourra s’avérer fort utile. Le suivi IA, lui, est convaincant : la caméra pivote automatiquement pour suivre une personne ou un véhicule en mouvement. Il peut y avoir quelques hésitations avec des feuillages ou des reflets, en fonction de votre configuration, mais globalement la détection est bien calibrée, et même excellente si rien ne vient obstruer la vision (d’où l’intérêt d’un placement optimisé).
Fonctionnalités avancées et IA
IA et HomeBase S380
C’est le cœur de l’écosystème. Grâce à la HomeBase S380, la caméra profite d’un traitement IA local : reconnaissance faciale, détection multi-catégories (personnes et véhicules), et création automatique de résumés vidéo quotidiens. Le tout sans cloud, sans abonnement, et avec stockage local extensible jusqu’à 16 To (via un disque dur ou un SSD au format 3,5 pouces) pour ceux qui souhaitent disposer d’un important historique.
Zones de protection personnalisées
Autre fonction bien pensée : la possibilité de définir plusieurs zones d’activité précises pour concentrer la surveillance sur les endroits importants (entrée, portail, allée) et éviter les notifications inutiles. C’est une option simple mais très efficace au quotidien : moins d’alertes parasites, plus de pertinence, et une réelle tranquillité d’esprit. Le système permet également un suivi inter-caméra, permettant de suivre un évènement, y compris lorsque le sujet sort du champ d’une caméra et entre dans celui d’une autre. Là encore, le bon placement du kit fera toute la différence.
La sirène de 103 dB et le stroboscope rouge/bleu fonctionnent à merveille. Lors de mes tests, la simple activation de la lumière suffisait à faire déguerpir un visiteur un peu trop curieux. Ce n’est pas un gadget : on a ici une vraie capacité de dissuasion.
Autonomie & solaire
Sur une exposition correcte, la technologie « SolarPlus 2.0 » tient ses promesses. Même en usage intensif, la batterie ne descend pas en dessous de 70 % sur une journée. Dans les conditions actuelles, avec un soleil plus que timide, l’autonomie n’est vraiment pas un souci en usage normal.
Mode filaire : l’option des perfectionnistes
C’est la fonction qui ravira les plus exigeants : le mode câble.
En branchant la SoloCam E42 sur secteur (le câble est vendu séparément), la caméra passe en enregistrement continu 24 h/24 et 7 j/7, et active un pré-enregistrement de 4 secondes.
Ce détail change tout : on ne capture plus seulement l’événement, mais aussi les 4 secondes qui le précèdent. Fini les vidéos qui démarrent trop tard, ou le facteur déjà hors champ.
J’ai testé ce mode plusieurs jours : l’app signale clairement « Enregistrement continu actif », et le flux devient parfaitement fluide. Il faut bien entendu prévoir d'étendre le stockage via la HomeBase S380 ainsi qu'une prise extérieure étanche, mais c’est un compromis mineur pour ceux qui désirent disposer d’enregistrements en continu. Ce mode transforme littéralement la SoloCam E42 en caméra semi-professionnelle.
Intégration et écosystème
Application eufy
Le logiciel est toujours aussi lisible et complet : zones d’activité, notifications, historique, export, et maintenant vue multi-caméras. Les notifications push avec aperçu miniature nécessitent un stockage temporaire dans le cloud (c’est le cas pour tous les constructeurs qui proposent cette fonction et l’on peut désactiver l’aperçu pour que rien ne passe par le cloud), mais tout reste local côté vidéo.
Compatibilité domotique
La SoloCam E42 s’intègre parfaitement à HomeKit, Alexa et Google Assistant. Dans HomeKit, le flux apparaît instantanément avec commandes PTZ basiques. L’interopérabilité est réelle et stable, mais il faut noter que la qualité vidéo est alors moindre que via l’App dédiée (c’est une particularité d’HomeKit, pas un choix d’eufy).
Écosystème eufy
Ayant déjà testé les précédentes générations (caméras, sonnettes, système d’alarme), je constate un vrai gain de maturité. Tout communique mieux, les alertes sont mieux hiérarchisées, et la HomeBase S380 centralise efficacement. L’écosystème eufy a clairement franchi un cap avec ce modèle, alors que l’écosystème était déjà très satisfaisant.
À savoir avant l'achat :
- Zoom numérique : correct, mais sans miracle au-delà de x4.
- Rotation un peu lente : pour suivre un véhicule rapide, c’est parfois juste.
- Panneau solaire dépendant de l’exposition : à prévoir avant installation.
- Câble secteur vendu séparément : dommage à ce niveau de prix.
- Tarif premium : justifié, mais à savoir.
eufy SoloCam E42 : l'avis de Clubic :
Après plusieurs semaines d’essais, une conclusion s’impose : la SoloCam E42 est une réussite. Elle combine image 4K, IA locale, autonomie solaire et stockage sans cloud dans un ensemble cohérent, fiable et facile à vivre.
Pour qui veut une surveillance extérieure sérieuse, sans abonnement ni câblage complexe, le kit eufy SoloCam E42 est un choix solide, moderne et respectueux de la vie privée. C’est la preuve qu’eufy a trouvé le bon équilibre entre intelligence embarquée et simplicité d’usage — sans jamais tomber dans la sur-complexité.
En 2025, c’est sans doute l’une des meilleures caméras « tout-en-un » du marché.
Fiche technique Eufy SoloCam E42
|Type de caméra
|Motorisée
|Utilisation
|Extérieur
|Angle de vue horizontale
|360°
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
|Nombre de caméras
|2
|Type de caméra
|Motorisée
|Format caméra
|Cylindre
|Utilisation
|Extérieur
|Angle de vue horizontale
|360°
|Couverture horizontale motorisée
|360°
|Alimentation
|Batterie
|Définition streaming vidéo
|4K Ultra HD
|Définition d'enregistrement vidéo
|4K Ultra HD
|Alarme
|Oui
|Détection de mouvement
|Oui
|Reconnaissance des visages
|Oui
|Carte mémoire compatible
|Carte MicroSD
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Haut-parleur intégré
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Indicateur LED
|Oui