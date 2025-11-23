C’est la fonction qui ravira les plus exigeants : le mode câble.

En branchant la SoloCam E42 sur secteur (le câble est vendu séparément), la caméra passe en enregistrement continu 24 h/24 et 7 j/7, et active un pré-enregistrement de 4 secondes.

Ce détail change tout : on ne capture plus seulement l’événement, mais aussi les 4 secondes qui le précèdent. Fini les vidéos qui démarrent trop tard, ou le facteur déjà hors champ.

J’ai testé ce mode plusieurs jours : l’app signale clairement « Enregistrement continu actif », et le flux devient parfaitement fluide. Il faut bien entendu prévoir d'étendre le stockage via la HomeBase S380 ainsi qu'une prise extérieure étanche, mais c’est un compromis mineur pour ceux qui désirent disposer d’enregistrements en continu. Ce mode transforme littéralement la SoloCam E42 en caméra semi-professionnelle.