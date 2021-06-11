Que vous souhaitiez surveiller l'entrée de votre maison, garder un œil sur votre appartement ou sécuriser un jardin, une bonne caméra de surveillance fait toute la différence. Après avoir testé et comparé les modèles les plus populaires du marché, la rédaction Clubic vous propose sa sélection des meilleures caméras de surveillance en 2026, avec un guide d'achat complet pour ne pas se tromper.
TOP 6 des meilleures caméras de surveillance en 2026
- 🥇 Arlo Pro 5 - La meilleure caméra de surveillance tous usages
- 🥈 Xiaomi C500 Pro - Le meilleur rapport qualité/prix en extérieur
- Tapo C210 - La meilleure caméra intérieure pas chère
- Xiaomi CW300 - La meilleure caméra extérieure filaire abordable
- Ring Spotlight Cam Pro - La meilleure caméra extérieure pour l'écosystème Amazon
- Ring Indoor Cam Gen 2 - La meilleure caméra pour l'écosystème Amazon
🥇 Arlo Pro 5, la meilleure caméra de surveillance
L'Arlo Pro 5 est tout simplement la meilleure caméra de surveillance du marché en 2026, et ce n'est pas un titre usurpé. Elle s'adresse aussi bien à ceux qui débutent en vidéosurveillance qu'aux utilisateurs exigeants qui veulent une solution pérenne et fiable. Sa polyvalence est son atout maître : elle fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur batterie, sur secteur ou avec un panneau solaire en option.
La qualité d'image 2K HDR est irréprochable de jour comme de nuit grâce à sa vision nocturne couleur, qui produit des images exploitables là où ses concurrentes ne renvoient qu'un flux infrarouge en noir et blanc. Sa détection IA est la plus précise de la sélection : elle distingue fiablement une personne d'un animal ou d'un véhicule, avec un taux de faux positifs très faible.
Seul bémol réel : pour profiter de l'historique vidéo sur 30 jours et des alertes contextuelles avancées, l'abonnement Arlo Secure devient quasi indispensable, ce qui alourdit le coût total sur la durée.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|2K HDR (4 MP)
|160°
|IP65
|Batterie / Secteur / Solaire
|~250 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Un design robuste et séduisant
- Capteur vidéo 2K de qualité
- Bon mode infrarouge
- Qualité du live vidéo
- Excellente détection des personnes
❌ Les limites de la caméra Arlo Pro 5 ?
- Un abonnement quasi obligatoire
- Pas d'enregistrement local par défaut
- Une sirène trop peu puissante
- Ergonomie de l'application parfois confuse
🥈 Xiaomi C500 Pro, le meilleur rapport qualité/prix
Difficile de ne pas être impressionné par ce que propose la Xiaomi C500 Pro à moins de 60 €. C'est objectivement la caméra qui offre le plus de fonctionnalités premium pour le moins d'argent dans notre sélection. Sa résolution de 5 mégapixels dépasse même certains modèles à 150 € de la concurrence, et sa certification IP67 lui permet de supporter une immersion temporaire dans l'eau, un gage de robustesse rare à ce prix.
La vision nocturne couleur, autrefois réservée aux appareils haut de gamme, est ici bien présente et produit des résultats convaincants. La détection IA intégrée distingue personnes, animaux et véhicules sans nécessiter d'abonnement. Son principal frein reste son appartenance à l'écosystème Xiaomi : l'application Mi Home est fonctionnelle mais moins intuitive que celles de Tapo ou Arlo, et l'absence de compatibilité HomeKit ferme la porte aux utilisateurs Apple. Mais pour un usage Android ou Google Home, c'est un achat quasi sans risque.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|5 MP (2944 × 1840)
|114°
|IP67
|Secteur
|~55 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Excellente qualité vidéo
- Vision de nuit couleur
- Port micro SD pour l'enregistrement local
- Un haut-parleur de qualité
- Détection rapide et immédiate
- Respect de la vie privée
❌ Les limites de la caméra Xiaomi C500 Pro ?
- Micros médiocres
- Des fonctionnalités d'IA inefficaces
- Pas de bloc secteur fourni dans la boîte
🥉 Tapo C210 (TP-Link), la meilleure caméra intérieure entrée de gamme
La Tapo C210 prouve qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup pour surveiller efficacement son domicile. À moins de 30 €, elle embarque des fonctionnalités qu'on ne s'attendrait pas à trouver à ce prix : une tête motorisée couvrant 360° horizontalement et 114° verticalement, une résolution 2K / 3 MP nettement supérieure à la Full HD, un stockage local sur microSD jusqu'à 512 Go sans aucun abonnement, et un audio bidirectionnel permettant de parler avec les personnes filmées depuis l'application.
L'application Tapo, développée par TP-Link, est régulièrement citée comme l'une des plus accessibles du marché, y compris pour les utilisateurs non technophiles. La caméra est dépourvue de toute protection IP, ce qui la cantonne strictement à un usage intérieur, et sa vision nocturne reste infrarouge (noir et blanc). Mais pour surveiller un salon, une chambre d'enfant, un couloir ou un hall d'entrée, elle n'a tout simplement aucun concurrent sérieux sous les 50 €.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|2K / 3 MP
|360° motorisé
|—
|Secteur
|~23–30 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Caméra motorisée et large angle de vue
- Une qualité vidéo convenable
- Enregistrement local des vidéos
- Détection rapide des mouvements
❌ Les limites de cette caméra Tapo ?
- Un capteur 2K 3 mégapixels un peu limité
- Micros et haut parleurs médiocres
- Détection difficile des personnes éloignées
- Un retard parfois important du flux vidéo
Xiaomi CW300, la meilleure caméra extérieure filaire abordable
La Xiaomi CW300 est une caméra extérieure filaire qui impressionne bien au-delà de ce que son prix laisse supposer. À moins de 60 €, elle embarque une résolution 2,5K (2560 × 1440), une vision nocturne mixte combinant LED infrarouges et lumières blanches pour des images nettes en couleur même dans l'obscurité totale, et une résistance aux températures extrêmes allant de -30 °C à +60 °C, une plage que peu de caméras grand public peuvent revendiquer. Sa détection IA est particulièrement bien calibrée : elle identifie les personnes avec précision et les suit dans le cadre grâce à un système de suivi actif, limitant efficacement les fausses alertes.
Le stockage est flexible : microSD jusqu'à 256 Go ou cloud Xiaomi, avec 7 jours gratuits inclus. Son point fort discret mais décisif est sa double connectivité : elle supporte à la fois le Wi-Fi 2,4 GHz et l'alimentation PoE via câble Ethernet, ce qui en fait une option sérieuse pour les installations semi-professionnelles. Son principal frein reste l'écosystème Mi Home, moins mature que ses concurrents, et l'absence du Wi-Fi 5 GHz qui peut limiter la stabilité dans les environnements réseau chargés.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|2,5K / 4 MP
|102°
|IP66
|Secteur / PoE
|~55 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Simplicité d'installation
- Une qualité vidéo correcte de jour
- Haut-parleur avec une bonne restitution des voix
- Flash LED pour la vision de nuit
- Détection des visages ultra-précise
❌ Les limites de cette caméra de surveillance Xiaomi CW300 ?
- Image de piètre qualité quand la lumière baisse
- Micro médiocre
- Peu d'options de détection
Ring Spotlight Cam Pro, la meilleure caméra extérieure pour l'écosystème Amazon
La Ring Spotlight Cam Pro est la caméra extérieure haut de gamme de Ring, et elle le fait savoir. Son argument différenciateur le plus marquant est son radar 3D embarqué, une technologie unique dans cette gamme de prix qui permet de cartographier les zones de détection avec une précision millimétrique et de suivre les mouvements en trois dimensions, là où les caméras classiques se contentent d'un simple pixel de différence. Côté éclairage, ses deux projecteurs LED blancs à 575 lumens sont parmi les plus puissants de la catégorie grand public, utilisables indépendamment pour dissuader des intrus ou simplement éclairer une zone.
L'audio bidirectionnel Audio+ avec suppression avancée du bruit offre une qualité de communication nettement supérieure à la moyenne du marché. Sa batterie rechargeable amovible et sa compatibilité Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz garantissent une installation flexible et une connexion stable. Son point faible le plus critiqué reste sa résolution 1080p HDR : dans cette gamme de prix (~230 €), on est en droit d'attendre du 2K ou du 4K, et la concurrence ne s'est pas privée de le proposer. L'abonnement Ring Protect est par ailleurs quasi indispensable pour exploiter pleinement ses fonctionnalités d'historique et d'alertes avancées, et l'écosystème reste fermé à Google Home et Apple HomeKit.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|1080p HDR
|140°
|IP65
|Batterie / Filaire / Solaire
|~230 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Une belle caméra bien conçue
- Deux diodes LED pour l'éclairage
- Qualité vidéo correcte
- Qualité du haut-parleur
- Détection rapide des mouvements
❌ Les limites de cette caméra de surveillance Ring ?
- Support fixe et non flexible
- Pas de support de stockage externe
- Un abonnement pas loin d'être obligatoire
- Une expérience logicielle parfois confuse
- Prix un peu élevé
Ring Indoor Cam Gen 2, la meilleure caméra intérieure pour l'écosystème Amazon
La Ring Indoor Cam de deuxième génération est une caméra taillée pour un profil très précis : l'utilisateur déjà immergé dans l'écosystème Amazon, qui veut une caméra d'appoint simple, discrète et peu coûteuse. Son principal atout est l'intégration native à Alexa, qui permet de visualiser le flux vidéo directement sur un Echo Show, un Fire TV Stick ou n'importe quel écran compatible Amazon, sans manipulation supplémentaire. Son format compact et son pied orientable lui permettent de se poser discrètement sur une étagère ou un meuble. L'interrupteur de confidentialité physique, qui coupe mécaniquement l'objectif, est un vrai plus pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.
En revanche, ses limitations sont réelles et doivent être connues avant l'achat : la résolution 1080p est la moins élevée de notre sélection, le stockage cloud est obligatoire pour conserver les enregistrements (sans abonnement Ring Protect, les vidéos ne sont pas sauvegardées), et la caméra est incompatible avec Google Home et Apple HomeKit. C'est un produit cohérent dans son écosystème, mais insuffisant si vous n'êtes pas déjà client Amazon.
|Résolution
|Angle de vue
|IP
|Alimentation
|Prix indicatif
|1080p Full HD
|140°
|—
|Secteur
|~35 €
✅ Pourquoi on la recommande ?
- Une image 1080p satisfaisante
- Bon mode infrarouge
- Cache physique pour cacher l'objectif
- Un petit format qui s'installe partout
- Détection rapide et précise des mouvements
❌ Les limites de cette caméra Ring Indoor Cam Gen 2 ?
- Une caméra plastique un peu fragile
- Un micro à la qualité médiocre
- Abonnement obligatoire pour l'enregistrement
- Pas de port SD
Tableau comparatif complet des caméras de surveillance
|Modèle
|Résolution
|Usage
|Abonnement requis
|Stockage local
|Prix
|Arlo Pro 5
|2K HDR
|Int. / Ext.
|Optionnel
|Via hub
|~250 €
|Xiaomi C500 Pro
|5 MP
|Extérieur
|Non (7j gratuit)
|MicroSD
|~55 €
|Tapo C210
|2K / 3 MP
|Intérieur
|Non
|MicroSD 512 Go
|~30 €
|Xiaomi CW300
|2,5K / 4 MP
|Extérieur
|Non (7j gratuit)
|MicroSD 256 Go
|~55 €
|Ring Spotlight Cam Pro
|1080p HDR
|Extérieur
|Optionnel (conseillé)
|Non
|~230 €
|Ring Indoor Cam Gen 2
|1080p
|Intérieur
|Oui
|Non
|~35 €
Comment choisir sa caméra de surveillance ?
Avant de vous présenter notre sélection : voici un bref rappel des points clés à observer avant d'acheter votre caméra. Pour ceux désirant un accompagnement plus complet, n'hésitez pas à consulter notre article dédié : comment choisir une caméra de surveillance ?
Caméra intérieure ou extérieure ?
Première question à se poser avant tout achat. Une caméra extérieure doit obligatoirement afficher un indice IP65 minimum pour résister à la pluie et aux poussières. L'IP67 offre en plus une protection contre l'immersion temporaire. En intérieur, l'IP n'est pas nécessaire, mais un capteur HDR ou WDR est recommandé pour gérer les contre-jours (fenêtres lumineuses dans le champ de vision).
Quelle résolution choisir ?
Une résolution plus élevée consomme davantage de bande passante et de stockage. Si vous installez plusieurs caméras, vérifiez la capacité de votre routeur Wi-Fi en amont.
|Résolution
|Usage recommandé
|1080p Full HD
|Pièces de petite taille, budget serré
|2K / 2,5K / 3 MP
|Usage résidentiel standard, bon compromis
|4K / 5 MP
|Grandes surfaces, identification de plaques ou visages à distance
Une caméra filaire, batterie ou solaire ?
- Secteur (filaire) : alimentation continue, aucune contrainte de recharge — idéal pour les emplacements fixes avec accès à une prise. Certains modèles comme la Xiaomi CW300 supportent également le PoE (Power over Ethernet) pour un câblage unique
- Batterie : liberté de placement totale, préférez une autonomie annoncée d'au moins 3 mois pour éviter des recharges trop fréquentes
- Solaire : autonomie théoriquement illimitée, nécessite au moins 3 à 4 heures de soleil direct par jour pour maintenir la batterie chargée
Cloud ou stockage local ?
Le stockage cloud protège vos vidéos même si la caméra est volée et permet un accès depuis n'importe où. En contrepartie, il implique un abonnement mensuel (de 3 à 15 €/mois selon les offres). Le stockage local (microSD ou NAS) est économique et respecte votre vie privée, mais les vidéos disparaissent si la caméra est dérobée. La solution idéale est hybride : microSD + cloud.
Faut-il un abonnement cloud ?
Non, et c'est même une question à poser avant d'acheter. Des marques comme Tapo ou Xiaomi fonctionnent sans abonnement avec toutes leurs fonctionnalités de base. À l'inverse, Ring ne conserve aucun historique vidéo sans Ring Protect, et Arlo limite les alertes intelligentes sans Arlo Secure. Lisez toujours les conditions avant de valider votre achat.
Compatibilité domotique
- Amazon Alexa : Ring, Tapo, Arlo, Blink
- Google Home : Arlo, Xiaomi, Eufy, Nest
- Apple HomeKit : Arlo, Eufy, Logitech Circle
- Matter : Tapo (partiellement), Eve, le standard universel de demain
Ce que dit la loi sur la vidéosurveillance en France
- À votre domicile (intérieur, jardin privatif) : aucune déclaration n'est nécessaire
- Filmant la voie publique ou chez le voisin : interdit sans autorisation préfectorale
- En entreprise : déclaration à la CNIL obligatoire + affichage d'un panneau d'information
- En location : vous pouvez installer une caméra intérieure sans autorisation du propriétaire, à condition de ne pas détériorer le logement
Notre protocole de test
Toutes les caméras de surveillance présentées dans ce comparatif ont été préalablement testées par nos experts en sécurité. Notre protocole de test des cameras de surveillance est le même pour toutes les marques et modèles, et évalue les points suivants : Design et facilité d'installation ; Logiciel ; Qualité vidéo et audio ; Fonctionnalités ; Services additionnels.
Chaque caméra est évaluée sur une période minimale de 3 semaines en conditions réelles (intérieur et extérieur selon le modèle). Nous mesurons objectivement la qualité vidéo de jour et de nuit, le délai et la précision des alertes (taux de faux positifs), la fluidité de l'application mobile sur iOS et Android, ainsi que la facilité d'installation et la durée réelle de la batterie.
FAQ - Caméras de surveillance
Quelle est la meilleure caméra de surveillance en 2026 ?
L'Arlo Pro 5 est la meilleure caméra de surveillance tous usages en 2026 grâce à sa qualité d'image 2K HDR, sa vision nocturne couleur et sa détection IA très précise.
Quelle caméra de surveillance extérieure pas chère choisir ?
La Xiaomi C500 Pro (~55 €) et la Xiaomi CW300 (~55 €) sont les deux meilleures options abordables en extérieur. La C500 Pro est idéale sur batterie, la CW300 pour une installation filaire ou PoE.
Quelle caméra de surveillance pour un appartement ?
La Tapo C210 est idéale : motorisée, abordable (~30 €), stockage microSD sans abonnement et installation sans perçage possible.
Quelle est la meilleure caméra Ring ?
Pour l'extérieur, la Ring Spotlight Cam Pro s'impose grâce à son radar 3D et ses projecteurs 575 lumens. Pour l'intérieur à petit budget, la Ring Indoor Cam Gen 2 à ~35 € est la solution la plus simple dans l'écosystème Amazon.
Les caméras de surveillance fonctionnent-elles la nuit ?
Oui. Tous les modèles de notre sélection disposent d'une vision nocturne. La vision nocturne infrarouge produit une image en noir et blanc. La vision nocturne couleur (Arlo Pro 5, Xiaomi C500 Pro, Xiaomi CW300, Ring Spotlight Cam Pro) est bien supérieure pour identifier des personnes ou des véhicules.
Peut-on installer une caméra de surveillance soi-même ?
Oui, sans aucune compétence technique pour les modèles Wi-Fi grand public. Les caméras sur batterie sont les plus simples à installer (aucun câblage, moins de 15 minutes). Les modèles PoE comme la Xiaomi CW300 nécessitent un switch PoE et un câble Ethernet, mais restent accessibles à un bricoleur du dimanche.
Quelle caméra résiste au gel ?
La Xiaomi CW300 est la plus résistante de notre sélection avec une plage de fonctionnement de -30 °C à +60 °C. L'Arlo Pro 5 descend jusqu'à -20 °C.
Quelle différence entre une caméra IP et une caméra analogique ?
Une caméra IP se connecte directement à votre réseau Wi-Fi ou Ethernet et envoie un flux numérique compressé (H.264/H.265). Une caméra analogique nécessite un enregistreur DVR et un câblage coaxial. En 2026, les caméras IP sont la norme pour le grand public.
Pour aller plus loin
Vous souhaitez transformer votre domicile en petite forteresse connectée ? Vous tombez bien, nos experts en sécurité ont testé et comparé tous les appareils de sécurité connectée en vogue du moment. Découvrez sans plus attendre nos comparatifs dédiés :