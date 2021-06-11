L'Arlo Pro 5 est tout simplement la meilleure caméra de surveillance du marché en 2026, et ce n'est pas un titre usurpé. Elle s'adresse aussi bien à ceux qui débutent en vidéosurveillance qu'aux utilisateurs exigeants qui veulent une solution pérenne et fiable. Sa polyvalence est son atout maître : elle fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sur batterie, sur secteur ou avec un panneau solaire en option.

La qualité d'image 2K HDR est irréprochable de jour comme de nuit grâce à sa vision nocturne couleur, qui produit des images exploitables là où ses concurrentes ne renvoient qu'un flux infrarouge en noir et blanc. Sa détection IA est la plus précise de la sélection : elle distingue fiablement une personne d'un animal ou d'un véhicule, avec un taux de faux positifs très faible.

Seul bémol réel : pour profiter de l'historique vidéo sur 30 jours et des alertes contextuelles avancées, l'abonnement Arlo Secure devient quasi indispensable, ce qui alourdit le coût total sur la durée.