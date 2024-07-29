Le marché des caméras de surveillance grand public n'a jamais été aussi fourni, ni aussi difficile à déchiffrer. Résolution, stockage, abonnements, compatibilité : voici les critères qui font vraiment la différence au moment de choisir.
Les caméras de surveillance connectées ont envahi le marché grand public en moins d'une décennie. Ce qui relevait autrefois de l'installation professionnelle ou des résidences haut de gamme tient aujourd'hui dans la poche, se configure en quelques minutes et s'affiche en temps réel sur un smartphone.
Le revers de cette démocratisation : une offre pléthorique, des fiches techniques gonflées à l'hélium et des abonnements cloud qui s'accumulent discrètement. Arlo, Ring, eufy, Reolink, TP-Link Tapo... chaque marque a ses arguments, ses angles morts et ses conditions d'utilisation qu'on lit rarement avant d'acheter.
Pour faire le tri, voici les critères vraiment décisifs à examiner avant de fixer une caméra au mur.
Offre partenaire
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
Offre partenaire
Les critères les plus importants pour choisir une caméra de surveillance :
- Installation et mise en place : que vous optiez pour une caméra intérieure ou extérieure, il est important de savoir s'il est facile d'installer l'appareil dans son domicile, le nombre d'accessoires fournis ou encore l'alimentation électrique de l'appareil.
- Qualité vidéo et audio : en plus de la qualité d'image maximale, vérifiez si la caméra propose un mode de vision nocturne, infrarouge ou couleur selon les modèles.
- Détection des mouvements : les caméras de surveillance proposent toutes un système de détection des mouvements, mais certaines incluent des options plus avancées pour des besoins de sécurité spécifiques.
- Enregistrement vidéo : certaines caméras de surveillance permettent d'ajouter une carte mémoire, d'autres utilisent un système d'enregistrement dans le cloud, via un abonnement payant.
- Confidentialité et respect de la vie privée : pour un peu plus de confidentialité à certains moments de la journée, certaines caméras intègrent désormais des caches physiques qui recouvrent l'objectif.
- Le prix : certains modèles peuvent débuter autour des 30 à 40 euros. Les modèles haut de gamme dépassent quant à eux les 100 à 200 euros, et parfois bien plus, mais disposent de fonctionnalités avancées et d'une meilleure fiche technique.
Installation et mise en place
Avant de vous tourner vers les différents modèles de caméras disponibles, il est impératif de savoir quelle zone vous souhaitez surveiller dans votre maison. Les constructeurs divisent leurs gammes en deux familles : les caméras de surveillance intérieures et extérieures. Ces dernières disposent d'une qualité de fabrication plus poussée afin de résister aux intempéries et aux températures extrêmes. Certains constructeurs, dont Arlo ou eufy, proposent quant à eux des modèles polyvalents, qui peuvent être intéressants si vous souhaitez varier les zones de surveillances au fil du temps.
Nous vous invitons à consulter les accessoires fournis, comme les supports de fixation, et de vous renseigner sur l'installation et l'alimentation. Certaines caméras disposent de batteries, ce qui facilite la mise en place, mais bien souvent les caméras exigent une alimentation continue sur une prise de courant. Il vous faudra donc déterminer le bon emplacement dans la maison.
Qualité vidéo et audio
En ce qui concerne la qualité vidéo, nous vous conseillons vivement d'opter au minimum pour une caméra disposant d'une diffusion en 2K. Vous obtiendrez ainsi une image suffisamment détaillée pour analyser la pièce ou la surface couverte, et pour identifier plus facilement un visage ou un objet. Les algorithmes de compression utilisés par les différents constructeurs permettent d'ailleurs de profiter d'une image Full HD sans peser sur la bande passante, et ce même si votre connexion internet est limitée.
Autre point important à vérifier durant votre sélection : la présence ou non d'un mode infrarouge. La plupart des caméras de surveillance proposent désormais majoritairement un mode nocturne couleur. Les modèles d'entrée de gamme se limitent quant à eux à un mode infrarouge noir et blanc ou ajoutent une lampe à leur caméra, qui s'active à chaque détection. Si votre caméra sera installée dans un lieu ou dans une pièce dont la luminosité est faible, nous vous conseillons d'opter pour ces modèles avec flash.
Pour la partie audio, les caméras de surveillance proposent fréquemment un système permettant de diffuser sa voix, captée par le micro d'un smartphone, sur les haut-parleurs intégrés à l'appareil. Nous vous invitons plutôt à vérifier si la caméra dispose d'un système d'alarme, plus à même de faire fuir un intrus.
Détection des mouvements
Toutes les caméras de surveillance pour les particuliers intègrent un dispositif de détection de mouvement. Ce dernier permet d'identifier un intrus dans le champ de vision de la maison ou à ses abords, et de prévenir l'utilisateur via l'envoi d'une notification sur son smartphone.
Si vous souhaitez plus de finesse dans les notifications reçues, vérifiez que la caméra propose une détection intelligente par IA, capable de distinguer une personne, un animal ou un colis. Cette fonctionnalité, autrefois réservée au haut de gamme, est aujourd'hui présente sur la majorité des modèles mid-range et peut éviter bien des fausses alertes. Elle peut être disponible via un abonnement, ou intégrée à l'appareil sans surcoût en fonction des constructeurs.
Enregistrement vidéo
Les caméras de surveillance intérieures et extérieures permettent d'alerter l'utilisateur en temps réel, mais disposent également de capacités d'enregistrement vidéo. Si l'accès aux clips est important pour vous, nous vous invitons à opter pour un modèle équipé d'un port SD ou micro SD, voire compatible avec un stockage en réseau de type NAS, pour conserver vos enregistrements de manière locale
D'autres modèles de caméras proposent quant à elle l'enregistrement automatique dans le cloud, à travers une formule d'abonnement payante. Cela peut être une manière plus simple et transparente d'accéder à ses vidéos, mais le prix de l'abonnement sur plusieurs années peut représenter une somme d'argent non négligeable.
Confidentialité et respect de la vie privée
Si les caméras de surveillance sont conçues pour vous permettre de voir ce qu'il se passe chez vous, il y a des moments où l'on souhaite un peu d'intimité. Vérifiez donc si la ou les caméras que vous avez sélectionnées bénéficient d'options pour créer des zones de confidentialité. Ces dernières les empêchent de filmer une partie de la zone couverte par le champ de vision de l'objectif, notamment à l'extérieur, afin de protéger la vie privée des passants ou des voisins.
Pour les caméras intérieures, nous vous recommandons de vous tourner vers des caméras disposant une cache manuel, qui couvre l'objectif lorsque vous ressentez le besoin de protéger votre intimité. L'origine du fabricant mérite également attention : pensez à vérifier où sont hébergées vos données, notamment si vous optez pour une caméra proposant du stockage cloud.
Le prix
Les prix d'une caméra de surveillance d'entrée de gamme débute généralement autour des 20 euros pour les modèles les plus basiques, ce qui peut constituer une bonne porte d'entrée pour les consommateurs souhaitant tester ce type d'appareil à l'occasion d'un court séjour. Comme le montrent nos différents tests, ce n'est pas parce qu'une caméra de surveillance est bon marché qu'elle est forcément limitée.
Les prix des caméras de surveillances extérieurs sont eux plus élevés, avec des prix débutant autour des 70 euros, et jusqu'à 300 euros pour les modèles les plus évolués.
N'oubliez pas d'ajouter au tarif de la caméra celui de l'abonnement. Pour certaines marques, comme Arlo ou Ring, qui ne proposent pas d'options pour l'enregistrement vidéo en local, l'abonnement est presque indispensable pour profiter de toutes les fonctionnalités offertes par ces appareils. Leur coût peut atteindre les 60 à 130 euros par an.