Les caméras de surveillance connectées ont envahi le marché grand public en moins d'une décennie. Ce qui relevait autrefois de l'installation professionnelle ou des résidences haut de gamme tient aujourd'hui dans la poche, se configure en quelques minutes et s'affiche en temps réel sur un smartphone.

Le revers de cette démocratisation : une offre pléthorique, des fiches techniques gonflées à l'hélium et des abonnements cloud qui s'accumulent discrètement. Arlo, Ring, eufy, Reolink, TP-Link Tapo... chaque marque a ses arguments, ses angles morts et ses conditions d'utilisation qu'on lit rarement avant d'acheter.

Pour faire le tri, voici les critères vraiment décisifs à examiner avant de fixer une caméra au mur.