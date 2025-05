Savez-vous que la climatisation génère 5 % des émissions de gaz à effet de serre ? Paradoxalement, cet appareil de refroidissement de l'air contribue au réchauffement climatique et à l’augmentation des périodes de canicule. Si la consommation énergétique de ces appareils est une des causes principales des émissions de CO 2 , le gaz utilisé par ces appareils l’est tout autant.

Heureusement, les fluides frigorigènes profitent d'innovations technologiques et si vous devez acheter un système d'air conditionné mobile, privilégiez ceux utilisant le gaz réfrigérant R290 qui deviendra un des gaz référent à partir de 2030. Ce gaz 100 % naturel et à haut rendement thermodynamique est à moindre impact environnemental.

Évidemment, pour une utilisation responsable, il est important de réaliser des travaux d’isolation afin d'éviter la fameuse « passoire thermique ». Bien isolé, votre logement sera moins exposé aux aléas du climat, et l’usage du climatiseur sera limité et raisonné. Il existe de nombreuses aides de l'État pour vous aider à financer les travaux d'isolation dont votre logement a besoin : isolation des murs, des combles ou du garage, changement du vitrage, réfection de toiture…

Pour réduire votre consommation énergétique, vous pouvez aussi tout simplement plancher pour un ventilateur. À la différence du climatiseur, il ne réduira pas la température de votre domicile, mais il vous donnera une sensation de fraîcheur qui vous aidera à la supporter plus facilement.

Conjugué à une bonne aération de votre domicile le matin et le soir et à une bonne isolation en journée avec la fermeture des stores et des fenêtres, il peut vous aider à affronter les canicules plus sereinement.

Pour un été vraiment confortable, la solution la plus simple reste néanmoins l'usage d'un climatiseur mobile doté du gaz R290 dans une habitation bien isolée thermiquement ; rapidement performant, peu polluant et bien plus efficace qu'un ventilateur (il supprime tout simplement la chaleur avec le refroidissement de la température), il sera aussi moins onéreux à l'achat par rapport à l'installation d'un climatiseur fixe (murale de type Split).