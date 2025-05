Étape 1 : Choisir un kit d'étanchéité compatible avec sa fenêtre

Déterminez si vous souhaitez alterner régulièrement l'emplacement de votre climatiseur mobile et vérifiez le système de chaque ouvrant concerné. En effet, il peut s'agir d'une porte-fenêtre coulissante dans le séjour et d'une fenêtre oscillo-battante ou à 2 battants dans la chambre et le bureau.

Mesurez les dimensions des ouvertures concernées (porte, fenêtre, baie vitrée, velux) pour être sûr que le kit soit compatible avec chacune d'entre elles.

Notre conseil : installez un kit de calfeutrage unique par fenêtre concernée afin de favoriser une manipulation plus souple lors du déplacement de l'appareil. L'installation doit se faire le plus simplement et le plus rapidement possible sans devenir une contrainte.