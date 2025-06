La longueur de l'évacuation est un élément qui contribue favorablement à la performance du climatiseur mobile. Plus elle est courte, plus l'air chaud est expulsé rapidement hors de la pièce. Conçu dans un matériau à la fois souple et flexible, elle mesure généralement entre 1,5 et 3 mètres dépliée et doit être placée de façon la plus horizontale possible.

La longueur de ce conduit correspond à la puissance de votre climatiseur portable. Si cette longueur est respectée et conservée, elle garantit un meilleur fonctionnement global de l'appareil, sans surrégime, évitant en même temps un vieillissement prématuré de celui-ci. Pour optimiser votre climatisation, n'oubliez pas de poser un accessoire d'étanchéité pour fenêtre en tissu ou un modèle plus isolant en Plexiglass compatible avec un ouvrant coulissant. Cet accessoire permet de sceller l'espace autour du tuyau empêchant ainsi l'air chaud extérieur de rentrer à l'intérieur.

Le tuyau est généralement fabriqué en propylène renforcé par un filetage en acier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Flexible et extensible, il s'adapte à tous les espaces.