Comment insonoriser un climatiseur mobile ? Toutes les astuces pour un été plus calme

Leo999

La meilleur solution : ne pas acheter ces appareils stupides!

Je parle pas d’une clim a priprement dite.

Mais ces appareils absolument mal concus… Ils prennent l’air intérieur rafraichis… Pour refroidir la machine et expluqer cet air dehors… Pour faire rentre de l’air chaud extérieur dans la piece… Et faire ca en boucle!

A l’heure des demandes de prises de conscience de la conso d’energie etc … ce genre de materiel devrait tout simplement etre interdit a la vente!

Il existe de tres rares modeles, avec DEUX tubes vers l’exterieur : une reprise et une extraction. qui permet de dissocier le volume raffraichi de l’extérieur. Mais pour les quelques centimes supplémentaires que ca coute a produire ( qui se traduisent par plusieurs dizaine d’euros se siff pour le client final, off course ), et la course au premier prix… Ils sont quasi introuvables