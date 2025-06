Lors de son fonctionnement en mode de refroidissement, le climatiseur produit de l'eau, c'est le phénomène naturel de condensation. Cette eau condensée se transforme en gouttelettes qui sont recueillies dans le bac à condensats. Elle doit ensuite être régulièrement vidée manuellement ou automatiquement, afin de se préserver des fuites ou d'un blocage de son système frigorifique.

Connaître quand et comment vidanger son climatiseur mobile est un processus important pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie. Pour en savoir plus, lisez attentivement cet article qui vous guidera à travers les différentes étapes pour réaliser cette maintenance nécessaire de manière simple, efficace et sécurisée.