L'efficacité énergétique, mesurée par le coefficient EER (Energy Efficiency Ratio), est un indicateur essentiel pour évaluer à la fois la performance d'un climatiseur, sa consommation et son impact sur l'environnement. L'EER est indiqué sur l'emballage par le fabricant.

L'EER (de 0 à 19,5) représente le rapport entre la capacité de refroidissement d'un climatiseur (en BTU/h) et la puissance électrique consommée (en Watts). Plus l'indice de l'EER est élevé (compris entre 8,5 et 19,5) et plus la performance du climatiseur le sera également, signifiant que l'appareil fournit plus de refroidissement pour chaque unité d'énergie électrique utilisée. Ce ratio réduit considérablement la consommation tout en limitant l'impact environnemental. On parle alors de « Green Technology ».

Pour affiner le coût énergétique de votre climatisation, il est intéressant d'impliquer l'EER dans votre calcul en suivant cette formule :

Consommation (kWh) = Puissance frigorifique (kW) ÷ EER

Ainsi, un climatiseur d'une puissance de 12000 BTU/h avec un EER de 3 consommera environ 1,17 kWh par heure, ce qui vous coûtera environ 0,2358 € par heure.