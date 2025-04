Ce Remko RKL 495 DC est un petit bijou de la clim mobile split qui combine habilement puissance frigorifique élevée et faible niveau sonore. Avec ses 3 vitesses réglables, il s'adapte aux différents niveaux de chaleur et refroidit l'air ambiant rapidement et en silence, de 47 dB en vitesse minimale à 54 décibels à pleine puissance. Et vu la puissance (14650 BTU) et le débit d'air (550 m³/h) de la bête, autant dire que c'est une sacrée prouesse !

Recommandé pour les grandes surfaces supérieures à 35 m² et jusqu'à 50 m², ce Remko refroidit des températures jusqu'à +43°C en l'abaissant jusqu'à 13°C en quelques minutes et de manière homogène grâce à son système de diffusion Swing. Son unité intérieure de 38 kg sur roulettes et son élément extérieur portatif (condenseur) de 12 kg tout de même imposent un peu d'organisation pour le déplacement de ce climatiseur qualifié mobile. Pour un usage "fixe", il est livré avec un dispositif de suspension qui permet de suspendre l'unité extérieure à un mur.

On regrette l'emploi du gaz réfrigérant R32, beaucoup plus nocif pour l'environnement que le gaz naturel R290, obligatoire à partir de 2030. Son prix supérieur à 2000 euros semble élevé pour un climatiseur mobile, mais il reste plus accessible et plus facile à installer qu'un système Split fixe mural.