Avec le Goplus GQ213ES, on joue franchement dans la cour des grands. Et c'est peu de le dire. Avec ses 16000 BTU et ses 450 m3/h, il est capable de refroidir et de chauffer des grandes pièces jusqu'à 55 m², car oui, il est réversible ! En plus de ces deux fonctionnalités principales qui lui permettent un usage au fil des saisons, il propose également les fonctionnalités ventilateur et déshumidificateur d'air avec une capacité de 33 litres/jour, ainsi qu'un programme « Nuit » discret inférieur à 55 décibels.

Très facile d'utilisation et connecté, il se pilote à distance à partir de la télécommande ou du smartphone. Prévu pour un usage familial et convivial, il fait attention aux enfants avec un verrouillage de sécurité intégré bloquant les commandes. Malgré ses performances XXL et un poids d'environ 32 kg, il conserve une grande maniabilité et un format compact. On l'imagine aisément dans un lieu de vie animé, pourquoi pas dans un centre aéré, un club d'activités ou une salle de classe.

On regrette que le réservoir d'eau ne soit pas amovible pour un vidage simplifié (trou de drainage uniquement), ainsi que l'absence du kit de calfeutrage de fenêtre.