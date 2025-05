Pas envie de vivre un été supplémentaire la tête dans le réfrigérateur ? C'est décidé, cette année vous passez à la climatisation mobile. Moins onéreuse qu'une climatisation fixe, elle refroidit votre intérieur et peut être déplacée d'une pièce à l'autre pour votre plus grand confort.

Pour bénéficier des avantages du climatiseur mobile, vous devez prioriser un modèle dont la puissance correspond à la surface que vous souhaitez refroidir. Les autres critères de sélection, comme les différentes fonctionnalités, la mobilité, le design, le prix, la classe énergétique ou encore la connectivité, passent au second plan. En effet, une puissance insuffisante forcera l'appareil à fonctionner en surrégime, augmentant la consommation électrique et l'usure du moteur. À l'inverse, un climatiseur mobile surdimensionné qui fonctionne à bas régime, s'encrassera plus facilement et offrira des performances instables. De plus, cela entraîne des coûts d'achat inutiles. Il est donc essentiel de calculer précisément la puissance nécessaire pour allier efficacité, durabilité et économies d'énergie.

Mais quelle puissance de climatiseur mobile choisir ? BTU ou Watts ? Quelle formule de calcul appliquer ? Pas de panique, Clubic vous explique comment calculer la puissance optimale pour des surfaces spécifiques de 40 m², 50 m², 60 m² ou 100 m².