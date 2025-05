L'emplacement de l'unité intérieure ne varie pas beaucoup de celui du climatiseur mobile classique, à savoir près d'une prise électrique et à proximité d'une ouverture extérieure. Celle extérieure doit être posée au sol à environ à 1,5 mètre maximum de la fenêtre, selon ce que permet la longueur de la gaine. De plus, le compresseur étant un peu bruyant, il est préférable de l'éloigner le plus possible pour conserver le confort du refroidissement de l'air sans la gène sonore.

Un climatiseur mobile Split prévu pour une habitation est cependant beaucoup plus encombrant que le climatiseur mobile classique. Il trouvera plus facilement sa place dans une pièce en rez-de-chaussée (ou disposant d'une terrasse ou d'un balcon) parfait pour accueillir l'élément extérieur. Ce dernier trop lourd et volumineux ne pourra pas être placé sur un rebord de fenêtre. Cette configuration limite donc son utilisation en mode mobile malgré la présence des roues multidirectionnelles sous l'unité intérieure.

Cependant, il existe des modèles plus légers recommandés pour un usage « nomade » comme le camping-car ou la caravane. Le climatiseur mobile Split Eurom AC2401 offre d'ailleurs un très bon rapport qualité-prix pour une efficacité de 15 m² et son système d'accroche entre les deux unités est spécialement prévu pour les fenêtres de ces véhicules. Si ce format vous séduit, il est possible de se l'approprier pour refroidir une petite pièce comme un bureau, une cuisine ou une chambre à coucher, en plaçant le support d'accrochage de l'unité externe sur le rebord de la fenêtre.