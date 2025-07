Le Prime Day est l’un des événements shopping incontournables de l’année, attendu par des millions d’internautes. Cette édition 2025 promet d’être la plus longue et la plus riche en bons plans depuis la création du Prime Day. Bonne nouvelle : il existe une astuce simple et 100% légale pour en profiter gratuitement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater !