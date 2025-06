Dans la catégorie des appareils de traitement de l'air, le seul à fonctionner exclusivement avec de l'eau est le rafraîchisseur d’air. Son fonctionnement est basé sur l’évaporation, ce qui permet de refroidir l’atmosphère ambiante de façon naturelle. Souvent utilisé dans des logements (ou des régions) dans lesquels l'air peut être sec, il facilite l'augmentation du taux d’humidité dans une pièce.

Également appelé à tort « climatiseur mobile sans évacuation », il est une excellente alternative au climatiseur mobile, plus onéreux et plus contraignant en raison de sa gaine d'évacuation. Dépourvu de gaz frigorigène et de tuyau, le refroidisseur d'air se place et se déplace librement dans toutes les pièces de la maison, selon les besoins, sans aucune installation lourde préalable.