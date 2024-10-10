En 2025, seulement 7 % des foyers français sont équipés d'un système d'alarme à domicile, bien loin des 20 % observés en Amérique du Nord ou dans les pays nordiques. Pourtant, les chiffres montrent une hausse de 10 % du nombre de foyers protégés par an, portée en grande partie par l'essor des alarmes connectées grand public.

Au-delà de la dissuasion, une alarme connectée vous offre une panoplie d'avantages : surveillance en temps réel via une application mobile, contrôle à distance, intégration dans un écosystème domotique, détection combinée des mouvements et des ouvertures. Mais le marché a considérablement évolué. Les capteurs intelligents ne se contentent plus de détecter un mouvement : ils peuvent désormais différencier un humain d'un animal ou d'un véhicule, réduisant considérablement les fausses alertes grâce à l'apprentissage automatique. En parallèle, des protocoles comme Matter et Thread simplifient l'intégration des équipements de différentes marques au sein d'un écosystème unique, qu'il s'agisse de Google Home, Amazon Alexa ou Apple HomeKit.

Résultat : l'offre est plus pléthorique que jamais. On passe d'un kit d'entrée de gamme accessible sous les 150 € à des systèmes haut de gamme dépassant les 1 500 €, avec entre les deux une moyenne gamme évolutive qui constitue souvent le meilleur compromis. Comment s'y retrouver ? Forts de notre expertise, nous passons en revue les critères de choix à privilégier pour trouver l'alarme connectée la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.