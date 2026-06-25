La batterie souffre encore plus tôt. Les cellules lithium-ion donnent leur meilleur entre 15 et 35 °C, et leur usure s’emballe au-delà. C’est la même chose qu’avec un smartphone laissé sur le tableau de bord de la voiture. Concrètement, une caméra exposée toute la journée perd en autonomie et voit sa durée de vie fondre au fil des étés. Le bon réflexe consiste à l’installer à l’ombre, sous un débord de toit, un avant-toit ou une corniche, plutôt qu’en plein sud sur une façade sombre qui emmagasine la chaleur comme un radiateur.

Quelques gestes complètent cette panoplie. Si une caméra suspend sa charge en pleine journée, pas d’inquiétude : il s’agit d’une sécurité destinée à préserver la batterie, qui reprendra son cycle une fois la fraîcheur revenue, le soir ou tôt le matin. Pour les capteurs intérieurs placés dans des combles ou une véranda, pensez à les déporter vers une zone plus tempérée. Et inspectez régulièrement le matériel : tout gonflement ou déformation du boîtier trahit une batterie maltraitée. Si tel est le cas, remplacez-la sans attendre pour écarter le risque.