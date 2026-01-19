L'amélioration des taux de rafraîchissement des écrans a apporté beaucoup de fluidité aux animations des portables mais elle a aussi eu une incidence sur leur autonomie. Si vous tolérez un affichage légèrement plus saccadé, vous pouvez taper « Affichage fluide » dans la barre de recherche des paramètres de votre smartphone et désactiver cette option, pour passer de 120 Hz à 60 Hz (attention, le nom de cette option peut varier selon les téléphones).