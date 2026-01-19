Votre batterie de téléphone est tout le temps déchargée ? Il est temps de faire la chasse aux options trop gourmandes en énergie.
Préserver la santé des batteries des téléphones est un combat de tous les instants pour de nombreux utilisateurs. Rien de pire, en effet, que de se retrouver à court d'énergie au beau milieu de la journée. Il existe heureusement des astuces pour grappiller de précieuses minutes d'autonomie et étendre la durée d'utilisation de vos smartphones. On vous explique comment faire.
1. Privilégiez le mode sombre
On ne le dira jamais assez mais, en plus de protéger vos yeux, le mode sombre est aussi un allié pour éviter que votre batterie ne se décharge trop vite. Alors pas de temps à perdre, assombrissez les pixels de votre téléphone en activant cette option dans les réglages, en vous rendant dans la section « Écran et commandes tactiles ».
2. Réduisez vos notifications
Si elles sont bien utiles, les notifications consomment, hélas, beaucoup d'énergie car elles nécessitent que vos apps tournent en arrière-plan. Ne gardez que les alertes essentielles en allant dans « Paramètres » > « Notifications » > « Notifications des applis ».
3. Empêchez les affichages intempestifs
L'affichage des notifications sur l'écran de verrouillage consomme, lui aussi, de l'énergie, mais il est heureusement possible de désactiver cette fonction. Dans les réglages, allez dans la section « Écran et commandes tactiles » > « Écran de verrouillage » > « Notifications sur l'écran de verrouillage ».
4. Optimisez vos paramètres rapides
Les paramètres rapides, disponibles en glissant votre doigt deux fois du haut vers le bas de votre écran, vous permettent d'accéder à plusieurs options susceptibles de préserver votre batterie. N'hésitez pas à :
- Réduire la luminosité de l'écran ;
- Désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth ;
- Activer votre économiseur d'énergie, si le besoin s'en fait sentir.
5. Activez la batterie adaptative
La batterie adaptative est une option bien pratique qui optimise les processus de votre téléphone et réduit les performances pour gagner un peu d'autonomie. Vous pouvez l'activer en allant dans les paramètres de votre smartphone et en cliquant sur « Batterie » > « Économiseur de batterie ». L'option se trouvera tout en bas du menu.
6. Dites adieu à vos comptes inutilisés
Vous avez tendance à créer de nombreux comptes sur de nouvelles applications puis à oublier leur existence ? Ces profils inutilisés sont une vraie plaie pour votre batterie, car ils se mettent régulièrement à jour en arrière-plan. Dans vos paramètres, rendez-vous dans la section de gestion de comptes et faites un peu de ménage pour éviter la surconsommation d'énergie.
7. Optimisez votre clavier
Saviez-vous que les sons et retours haptiques de votre clavier sont aussi énergivores ? Tapez « Gboard » dans les réglages de votre appareil, cliquez sur préférences et désactivez le son au contact d'une touche. Puis cliquez sur l'engrenage visible à côté de la section « Vibreur du clavier » et désactivez le retour haptique.
8. Jouez sur la fréquence de rafraîchissement
L'amélioration des taux de rafraîchissement des écrans a apporté beaucoup de fluidité aux animations des portables mais elle a aussi eu une incidence sur leur autonomie. Si vous tolérez un affichage légèrement plus saccadé, vous pouvez taper « Affichage fluide » dans la barre de recherche des paramètres de votre smartphone et désactiver cette option, pour passer de 120 Hz à 60 Hz (attention, le nom de cette option peut varier selon les téléphones).
9. Réduisez le délai de mise en veille de votre portable
Il est aussi possible de réduire le délai de mise en veille de votre appareil, afin qu'il ne reste pas allumé trop longtemps. Pour cela, rendez-vous dans la section « Ecran et commandes tactiles » > « Délai de mise en veille de l'écran » de votre téléphone et optez pour une durée plus courte. Vous pouvez aussi activer l'option « Délai d'inactivité adaptatif » pour que l'écran s'éteigne dès que vous cessez de l'utiliser.