Faut-il préférer la charge lente ou la charge rapide pour préserver sa batterie de portable ? Un test indépendant nous livre quelques réponses.
La durée de vie des batteries est un sujet qui soulève de nombreuses questions, chez les constructeurs mais aussi chez les utilisateurs. Alors que Google travaille à une option pour booster l'autonomie des Pixel et que Xiaomi prépare un dispositif doté d'une capacité colossale, beaucoup se demandent comment faire pour optimiser l'autonomie de leurs smartphones. HTX Studio, une équipe DIY chinoise et indépendante, s'est penchée sur la question et ses conclusions sont, pour le moins, surprenantes.
Une équipe indépendante teste la capacité des smartphones
De nombreux utilisateurs se demandent si la charge rapide ne détériore pas à long terme, les smartphones. Ils s'interrogent aussi sur l'impact de l'usure des batteries sur les appareils ou encore, sur le meilleur moment pour les remplacer. Pour répondre à ces questions, HTX Studio a décidé de réaliser plusieurs expérimentations.
L'équipe a testé six iPhone 12, tous achetés dans des boutiques officielles : trois en charge lente, trois en charge rapide. Après avoir mesuré la capacité de chaque téléphone, l'équipe a utilisé une app de sa conception, Discharge Loop, pour décharger les appareils jusqu'à 5 % puis pour les recharger jusqu'à 100 %, et ce, pendant 500 cycles (soit environ 167 jours).
HTX Studio a, dans le même temps, testé un autre groupe de six iPhone 12, cette fois-ci, en les déchargeant jusqu'à 30 % et en les rechargeant jusqu'à 80 %. Ils ont également mis en place un groupe de contrôle sur lequel aucune recharge n'était prévue : ici, l'équipe a simplement mesuré la capacité en début et fin d'expérimentation.
HTX Studio a reproduit le même protocole de test sur Android, en faisant des charges rapides avec un dispositif 120 watts et des charges lentes avec un dispositif 18 watts. Un système anti-crash était notamment chargé de relancer l'app Discharge Loop en cas d'arrêt brutal.
Un test qui met à mal de nombreuses idées reçues
Après 500 cycles, les tests ont permis à l'équipe d'obtenir des résultats très intéressants : sur iPhone, le groupe à charge lente a perdu 11,8 % de ses capacités contre 12,3 % pour le groupe à charge rapide. Du côté des smartphones Android, le groupe à charge lente a perdu 8,8 % de ses capacités contre 8,5 % pour le groupe à charge rapide. Il n'y avait donc pas de grande différence entre l'impact des recharges express et celui des recharges lentes.
Les tests limités à 50 % de charge ont, quant à eux, permis de montrer que, sur iPhone ou sur Android, ce type de recharge permettait, en effet, de réduire un peu l'usure des batteries, mais la différence n'a, là aussi, pas vraiment été significative.
Quant à l'idée reçue selon laquelle laisser un portable chargé à 100 % branché est néfaste pour la batterie, celle-ci s'est avérée totalement fausse : un test d'une semaine mené sur plusieurs iPhone a permis à HTX Studio de constater que cela n'avait aucun impact sur la capacité des téléphones. Les tests ont également montré qu'il valait mieux remplacer une batterie quand son état de santé approche les 80 % : cela permettrait, en effet, de gagner jusqu'à 1h30 d'utilisation en plus.
L'équipe a donc montré que, côté batterie, le véritable ennemi n'est pas vraiment la charge rapide, mais… le vieillissement. Forts de leurs conclusions, ces testeurs recommandent donc aux utilisateurs de recharger leurs smartphones comme bon leur semble.