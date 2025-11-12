Après 500 cycles, les tests ont permis à l'équipe d'obtenir des résultats très intéressants : sur iPhone, le groupe à charge lente a perdu 11,8 % de ses capacités contre 12,3 % pour le groupe à charge rapide. Du côté des smartphones Android, le groupe à charge lente a perdu 8,8 % de ses capacités contre 8,5 % pour le groupe à charge rapide. Il n'y avait donc pas de grande différence entre l'impact des recharges express et celui des recharges lentes.