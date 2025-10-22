L’idée derrière la tête des ingénieurs de Google serait simple : laisser Android décider quand éteindre l’écran, sans nécessiter de programmation manuelle.

Aujourd’hui, un Google Pixel posé sur une table pendant des heures continue d’afficher l’AOD jusqu’à ce que le mode Sommeil se déclenche, consommant de la batterie inutilement. Avec cette nouvelle gestion intelligente, l’appareil pourrait s’éteindre automatiquement après une période d’inactivité prolongée.

Le code de la version Canary d'Android, strictement réservée aux testeurs, inclut une mention « powers down the display when no user activity is detected to save power », ou « éteindre l'écran quand aucune activité n'est détectée pour préserver l'autonomie » en bon français. Cette ligne de code est associée au nom de code « doze », qui correspond chez Google aux fonctions liées à l'écran Always-on.