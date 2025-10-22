Une nouvelle option en préparation va rendre l’écran toujours allumé… un peu moins allumé. Google teste un réglage malin qui coupe automatiquement la dalle quand votre Pixel ne bouge plus, afin d'économiser de la batterie sans rien toucher.
Depuis son apparition sur les smartphones Android, la fonction Always-on Display (AOD) s’est imposée comme un incontournable. Elle permet d’afficher l’heure, la date et les notifications même lorsque l’écran est éteint. Mais chez Google, cette fonctionnalité reste étonnamment rigide : sur les Pixel, elle est simplement activée ou désactivée, sans possibilité de planification ni de gestion avancée. Cela pourrait bientôt changer. Dans la dernière version Canary d’Android, des développeurs ont découvert une ligne de code mentionnant une nouvelle option permettant d'éteindre l’écran en cas d’inactivité, et soulager votre batterie par la même occasion.
Quand vous n'utilisez pas votre smartphone, l'écran s'éteint tout seul
L’idée derrière la tête des ingénieurs de Google serait simple : laisser Android décider quand éteindre l’écran, sans nécessiter de programmation manuelle.
Aujourd’hui, un Google Pixel posé sur une table pendant des heures continue d’afficher l’AOD jusqu’à ce que le mode Sommeil se déclenche, consommant de la batterie inutilement. Avec cette nouvelle gestion intelligente, l’appareil pourrait s’éteindre automatiquement après une période d’inactivité prolongée.
Le code de la version Canary d'Android, strictement réservée aux testeurs, inclut une mention « powers down the display when no user activity is detected to save power », ou « éteindre l'écran quand aucune activité n'est détectée pour préserver l'autonomie » en bon français. Cette ligne de code est associée au nom de code « doze », qui correspond chez Google aux fonctions liées à l'écran Always-on.
Une option en cours de test qui pourrait arriver dans quelques mois
Reste à savoir comment Android détectera cette inactivité. Sur les Galaxy de Samsung, par exemple, l’AOD s’éteint déjà automatiquement lorsque le smartphone est face contre table, dans une poche, ou lorsqu’il détecte que l’utilisateur dort. Les Pixel utilisent déjà le capteur de proximité pour certaines de ces situations. Cette future option pourrait aller plus loin, en combinant plusieurs signaux de détection d’activité.
Elle viendrait d'ailleurs compléter les récentes évolutions de l’AOD sur Pixel — comme les fonds d’écran animés et colorés introduits avec le Pixel 10 — tout en réduisant leur impact sur l’autonomie.
Cette nouveauté n’est pas encore accessible dans la version actuelle de Pixel 10 ou Pixel 10 Pro. Pourtant, Google semble déjà préparer le terrain pour un déploiement progressif via une future mise à jour d’Android 16 ou 17. Les versions Canary, souvent réservées aux développeurs, servent à tester des fonctions en amont avant qu’elles n’apparaissent dans les bêtas publiques. Réponse dans quelques mois, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus.