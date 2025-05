Depuis le déploiement de la mise à jour de mai, de nombreux utilisateurs de Pixel rapportent une baisse significative de l'autonomie de leur batterie. Certains indiquent que leur téléphone ne tient plus qu'une demi-journée, même avec une utilisation modérée. Ce problème semble toucher tous les modèles, du Pixel 6 au dernier Pixel 9a.

Les causes exactes de cette dégradation restent floues, mais plusieurs pistes sont évoquées. Une application particulièrement gourmande pourrait être en cause, ou un bug dans le code de la mise à jour. Il est également possible que le système travaille davantage en arrière-plan après la mise à jour, ce qui consomme plus d'énergie.