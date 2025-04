Google veut que vous gardiez plus longtemps votre smartphone Pixel, et multiplie les initiatives à cet effet. Si le moteur de recherche met en avant depuis le Pixel 8 ses sept années de mises à jour logicielles pour chacun de ses nouveaux modèles, il s'attaque désormais à un aspect scruté comme le lait sur le feu par les utilisateurs : la durée de vie de la batterie. La batterie, c'est le composant qui se dégrade le plus rapidement dans un smartphone, et les marques ne peuvent pas faire grand chose contre les lois de la physique. Néanmoins, quelques optimisatons logicielles peuvent ralentir le processus, comme le prouve une nouvelle capacité baptisée Battery Health Assistance.