Il est à noter que le nombre de cycles de la batterie correspond au nombre de fois où la batterie a subi une décharge complète et une recharge, y compris les décharges partielles. Par exemple, si vous avez utilisé votre Pixel de 100 à 50 % de charge, avant de le recharger à 100 %, Google comptera cela comme un demi-cycle.

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, Google recommande de charger le Pixel dans un endroit frais (environ 25 ℃) avec un chargeur USB-C digne de ce nom, et si possible de ne pas l'utiliser pendant qu'il se charge. Google préconise également d'utiliser la recharge adaptative, qui permet d'atteindre les 100 % une heure avant de débrancher le chargeur. On peut également activer l'optimisation de la recharge, qui permet de ne recharger la batterie qu'à 80 %.