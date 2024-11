Le Pixel 9 Pro Fold est le tout dernier smartphone pliant de Google, et aussi le premier à sortir en Europe. Ce modèle reprend les caractéristiques des Pixel 9 Pro, et intègre l'intelligence artificielle Gemini et de nouvelles capacités photo, le tout avec un design pliant, un écran central de 8 pouces et un écran sur la face avant de 6,3 pouces.

Si Google vante une résistance forcément impressionnante pour son dernier appareil, les plus maladroits d'entre nous pourront réussir à briser les vitres de ce smartphone en le faisant chuter de plusieurs mètres. Malheureusement, la facture pour la réparation s'annonce salée.