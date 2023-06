Pixel Fold : c'est le mi-mi, c'est le ra-ra, c'est... un lancement compliqué

En l'occurrence, le problème serait double et aurait à voir avec l'un des principaux arguments marketing de Google : le pliage à plat de l'appareil. Ron Amadeo rapporte en effet que son Pixel Fold a commencé par afficher 10 pixels morts en bas d'écran, avant que la dalle ne soit mise hors service dans sa globalité. D'après le journaliste, le côté gauche de l'écran ne répondait également plus aux commandes tactiles et un dégradé blanc avait fini par s'étendre sur l'essentiel de la dalle.

D'après lui, le problème vient en premier lieu d'une fine bande que l'on peut observer sur le pourtour de l'écran. Cette dernière n'est pas protégée alors qu'il s'agit pourtant d'une constituante du panneau OLED flexible sur lequel s'appuie le Pixel Fold. Cette fine bande reste donc à nu sur cette première version de l'appareil, puisqu'elle n'est pas couverte par un film de protection ou une plaque de verre ultrafin flexible. Elle s'expose alors aux poussières et autres petites crasses du quotidien qui peuvent l'endommager. Dans le cas Ron Amadeo, un élément extérieur semble ainsi avoir perforé la dalle dans cette zone fragile.