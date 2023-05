Ça y est, les Pixel 7a et Pixel Fold sont officiels, et nous avons une mauvaise nouvelle

Le Pixel Fold a enfin été présenté en bonne et due forme, mais vous risquez d'être déçu. Le premier smartphone à écran pliable de Google n'est pas commercialisé en France. Et son succès sur les quelques marchés où il est disponible est loin d'être garanti, malgré une proposition intéressante, à cause de son prix : 1 799 dollars hors taxes aux États-Unis, plus qu'un Samsung Galaxy Z Fold 4.