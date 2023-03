Pourquoi le Pixel Fold de Google pourrait faire très mal au pliant de Samsung ?

Pour concurrencer le Galaxy Z Fold 4 et son successeur à venir, le Galaxy Z Fold 5, la firme de Mountain View aurait un atout dans sa manche : un prix plus abordable de plusieurs centaines d'euros.

Le leaker Yogesh Brar, qui a un beau CV de fuites à son actif, prétend que le fameux Pixel Fold sera commercialisé à un tarif compris entre 1 300 et 1 500 dollars. Si l'on prend la fourchette basse, on constate une énorme différence tarifaire avec le Galaxy Z Fold 4, vendu 1 799 dollars à sa sortie. Et même si l'on se rapproche de la fourchette haute, ce sont tout de même 300 dollars qui séparent les deux appareils.